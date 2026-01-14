Plan Lanín Antú: Neuquén refuerza el control aéreo y terrestre en la frontera con Chile

Coordinado por el ministerio de Seguridad y la Policía, buscan prevenir delitos rurales, fortalecer la presencia del Estado y reforzar el control territorial.

El operativo incluye diálogo con productores rurales para relevar las problemáticas de la zona.

Como parte del Plan de Seguridad “Lanín Antú” , la Provincia pondrá en marcha el operativo “Control aéreo terrestre cordillera de los Andes y control de pasos fronterizos no habilitados” , con el objetivo de prevenir delitos rurales, fortalecer la presencia del Estado y reforzar el control territorial. El lanzamiento formal se realizará este jueves 15 en la localidad de Las Lajas.

El dispositivo se desarrollará hasta el domingo 25 de enero, y abarcará zonas rurales, estancias y chacras, así como pasos fronterizos habilitados y no habilitados de las Direcciones de Seguridad Alto Neuquén, Lagos del Sur y Del Pehuén.

La medida apunta a prevenir y mitigar delitos como el abigeato, el carneo, el furtivismo, el contrabando y la faena clandestina, además de reforzar la seguridad en áreas de difícil acceso y zonas limítrofes con la República de Chile.

paso fronterizo pichachen

Cómo será el operativo

El operativo contará con patrullajes aéreos y terrestres intensivos, controles de identificación de personas y vehículos, puestos fijos y móviles, y tareas de relevamiento y georreferenciación de pasos fronterizos no habilitados, con el fin de mejorar el control y la planificación futura.

Participarán del despliegue la Policía del Neuquén, a través de las Brigadas Rurales y de Abigeato, la División Aeronáutica, unidades de orden público, Tránsito y grupos especiales (GEOP), junto con Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, SIEN, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Dirección Provincial de Fauna y personal de Guardaparques.

El operativo se desarrollará principalmente en franjas horarias de 8 a 12 y de 16 a 20, con presencia permanente en aquellos puntos donde funcionan destacamentos policiales o divisiones de tránsito, que mantendrán cobertura las 24 horas.

Trashumancia.jpg

Diálogo con productores rurales

Además del control operativo, se prevé un trabajo de proximidad con productores rurales, mediante entrevistas directas en estancias y chacras, para informar sobre el operativo, relevar problemáticas locales y fortalecer la prevención del delito rural.

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que este operativo responde a una demanda concreta de los productores rurales y forma parte de una estrategia integral de prevención, que busca proteger a las personas, los bienes y la producción, fortalecer la seguridad rural y garantizar el orden público en todo el territorio provincial.

La coordinación general del dispositivo estará a cargo de la superintendencia de Seguridad, junto a los directores de Seguridad de las regiones Alto Neuquén, Lagos del Sur y Del Pehuén, con la articulación permanente con el Centro de Operaciones Policiales.