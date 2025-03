Polémica por el espacio de la calle pone en tensión a los locales gastronómicos

Con la pandemia de Covid-19, los locales gastronómicos tuvieron la posibilidad de sacar mesas y sillas a la calle para poder trabajar y convivir con la nueva realidad, reduciendo la posibilidad de contagio. Pero ya pasaron varios años y muchos se preguntan si no es mejor recuperar ese espacio público para priorizar el estacionamiento, con la falta que hace en una ciudad donde no cabe un solo auto más.

Ya se despacharon notas a las áreas de Comercio y Movilidad Urbana para que informen sobre el estado de situación actual. ¿Cuántos locales gastronómicos tienen una plataforma adicional en la calle? ¿En qué lugares? ¿Cómo afectan al estacionamiento? ¿Se realizan controles? "Realmente es un tema que sigue siendo y haciendo ruido a los vecinos y vecinas de Neuquén", sostuvo la concejala Rojo.

Revisar la expansión gastronómica

Por eso, desde el Bloque Pluralista van a insistir con un proyecto que plantee la discusión. "Tenemos que evaluar si los convenios son necesarios", indicó. Por supuesto, aclaró, no se pretende perjudicar a los comercios. Pero la problemática del estacionamiento en la ciudad obliga a revisar la normativa vigente y preguntarse qué se hace con el espacio de la calle.

El promedio diario de vehículos en la ciudad en agosto del 2024 rondaba los 63.400.

"Lo que pedimos a la Secretaría de Comercio es que nos informe si se utilizan estos espacios de manera continua, en el año; para evaluar si conviene seguir o no con esta iniciativa", reforzó.

A concejo deliberante neuquen

Recordó que en agosto de 2021 se sancionó la ordenanza 12.246, que entró en vigencia en enero de 2022, a partir de la cual se facultó a la Municipalidad a realizar convenios con los locales gastronómicos, de allí en adelante, para tener plataformas adicionales de 2 metros sobre la calle, con la finalidad de favorecer el consumo.

¿Espacios desaprovechados?

Desde entonces, no se sabe cuántos comerciantes firmaron convenio con el municipio. Rojas propone hacer un relevamiento y repasar los requisitos sobre el uso de estos espacios. "Podemos ver que en época de verano estas plataformas son utilizadas, pero en invierno no. Mientras tanto, el parque automotor está creciendo constantemente y el movimiento de vehículos que tenemos es tremendo. Por eso, no es un dato menor. Tenemos que insistir con este tema", expresó la concejala.

Desde el Bloque Pluralistas de Neuquén, buscan reflotar un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante, para relevar locales gastronómicos de la ciudad que cuentan con el acuerdo de “Expansión Gastronómica”.

El proyecto del bloque de Rojo se presentó en 2024. Hasta el momento no se recibió una respuesta por parte de la Secretaría de Comercio y la de Movilidad y Servicio al Ciudadano.

La norma vigente faculta al Ejecutivo municipal a realizar convenios con locales gastronómicos, Sin embargo, Rojo cuestionó la vigencia y la factibilidad en este momento.