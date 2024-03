Polémica por los planes de viviendas: hay gente que paga cuotas de 600 pesos

Además, tildó el tema de "desidia" y remarcó que, desde la nueva administración, no van a permitir que siga pasando: "han quedado expedientes parados por años y años, es una desidia de los gobiernos, porque hoy hay cerca de dos mil viviendas que se entregaron hace cuatro, cinco años y no hay ninguna documentación para poder empezarlas a cobrar. Hay que decirle a la sociedad que por todas esas casas que no pueden hacer el recupero hay gente que no puede ingresar a tener una vivienda propia".

Jorge Salas 01 .jpg

Con respecto a las escrituras de las viviendas, señaló que es un grave problema y que la gente no puede andar por los pasillos buscando si se le entrega o no la escritura si ya la pago. "Si la pagó hay que trabajar rápidamente y entregarle las escrituras a esa familia y así seguir trabajando también con toda las viviendas que no se pagan. Se esta trabajando con contadores, técnicos, para empezar a hacer un recupero por lo menos digno", destacó.

Un dato que llamó también la atención es que, de las viviendas que se han entregado, se encontró que muchos son empleados tanto del estado municipal como del provincial por lo que, en esos caso, según explicó Salas, sería ideal que se haga un descuento por planilla, es decir que les descuenten la cuota de la casa del recibo del sueldo.

En cuanto al lanzamiento del nuevo Registro Único de la Vivienda y el Hábitat (Ruprovi), el director dijo que recorrerá el interior para dar a conocerlo ya que trae muchas cláusulas para acceder a la vivienda y una de ellas es que se paguen, porque "también lo que hay que decir es que, el 20% de esas casas que se están pagando, son cifras simbólicas, 600 pesos por mes".

Datos sobre las viviendas

A lo largo de la historia y bajo diferentes programas, en la provincia se levantaron casi 59 mil viviendas de plan, donde 13.200 (el 23%) registran cancelación de pago.

El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, informó que en el Ruprovi, ya se inscribieron 6 mil personas y que se buscará desafectar de ese registro a quienes no cumplan las condiciones para solicitar una vivienda.

Otro de los temas planteados es la regularización de más de 200 obras de viviendas en todo el territorio provincial. Etcheverry contó que en su mayor parte “están paralizadas”, con deudas acumuladas en el orden de los 80.000 millones de pesos.