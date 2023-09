El intendente electo de Plaza Huincul , Claudio Larraza , está tan desconcertado por el cierre de la Municipalidad , desde este martes y hasta el próximo lunes, como el resto de los vecinos. El Palacio Municipal amaneció con un cartel que rezaba: “No se atenderá al público por cuestiones relacionadas al cambio de gestión”, aunque no fue informado por el saliente intendente del MPN, Gustavo Suárez.

“Nos despertamos con esa noticia, la cual no sabía. Están las puertas cerradas para la atención al público. No es por la transición porque nosotros no fuimos notificados ni llamados. Ha sido una decisión del intendente actual”, aseguró Larraza a LMNeuquén.