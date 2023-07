¿Por qué el sismo de este lunes fue el más fuerte de la historia de Neuquén?

Un geofísico del INPRES explicó curiosidades del fenómeno y por qué no lo sintieron los habitantes de Loncopué.

Pese a haber sido el epicentro de temblor, los habitantes de la mencionada neuquina no lo percibieron . Así lo confirmó el i ntendente de la localidad, Walter Fonseca, en diálogo con LMNeuquén . "Este lunes nos despertamos con esta noticia, pero la verdad es que no se sintió", dijo.

No obstante, señaló que el Comité de Organización de Emergencia (COE), conformado durante la pandemia de coronavirus, realizó una recorrida en la que confirmó que la población se encuentra bien y que no se registraron daños materiales a raíz del movimiento telúrico. "Hemos recorrido las rutas para ver si tenemos desprendimientos de rocas o piedras en la cinta asfáltica y en los caminos rurales. Hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad al respecto", agregó.

sismo-inpres.jpg

La respuesta al interrogante sobre por qué no se sintió el temblor en la zona donde tuvo su origen está vinculada a la profundidad del mismo y no a su magnitud.

En una amena charla con LMN, Gerardo Sánchez, geofísico del INPRES, explicó: "Este es un patrón que se da con frecuencia en sismos profundos, de más de 200 kilómetros de profundidad. Tienen la característica de no ocasionar daños, tener pocas réplicas y de ser percibidos en una amplia región, pero no en la zona epicentral".

Para ejemplificar el fenómeno, el especialista citó el caso de Santiago del Estero. "Suele tener sismos a 600 kilómetros de profundidad. El 1° de enero del 2011 hubo un sismo de 7,1 de magnitud y pocas personas en la ciudad lo percibieron. No obstante, el temblor sí se sintió en La Rioja, Catamarca, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba Buenos Aires, Tucumán, Salta y Jujuy", enumeró.

"Hasta el momento no hubo reportes de daños por el sismo en Loncopué y no se espera que haya porque este tipo de movimientos, generalmente, no ocasionan daños. Si hubiera ocurrido a, por ejemplo, 8 kilómetro de profundidad hubiera sido como el terremoto de San Juan del 2021", diferenció.

El de mayor magnitud

El sismo de anoche es el de mayor magnitud en la historia neuquina. El referente del INPRES confirmó el dato, descartando algunas publicaciones de sitios web especializados - pero no oficiales- que consignaban que en 1920 se había registrado un temblor de 7,3 grados en la escala de Richter y 15 kilómetros de profundidad en El Huecú.

"Hay varias personas particulares que se han puesto a hacer búsquedas en internet y han encontrado en catálogos -como el International Seismological Centre de Inglaterra- que tiene ese dato, pero no es correcto. Si uno busca en diferentes bases de datos va a encontrar en otros organismos -como el servicio oficial de Chile- que detallan que ese sismo de 1920 tuvo antecedentes de tsunami. Un sismo que produce tsunami, sí o sí tiene su epicentro en la corteza océanica. Entones es imposible que haya sido en territorio neuquino", dijo para luego confirmar que el sismo que tuvo lugar hace apenas unas horas fue el más fuerte de la historia de la provincia.

"El de este lunes es un caso atípico por la magnitud. Una magnitud de 6.5 en la escala de Richter no es frecuente para esas latitudes, en la provincia de Neuquén y es la más significativa", advirtió Sánchez, coincidiendo con la postura de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la Provincia.

En los registros del INPRES de los últimos años se puede advertir que el sismo de anoche fue el de mayor contundencia, seguido por el registrado el 31 de diciembre del 2016 en Caviahue que tuvo una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter.

sismo neuquen.jpg

Origen natural

Sánchez precisó que el sismo que tuvo lugar a las 00:05, en las coordenadas geográficas de -38.140 de latitud y -70.800 de longitud, fue ocasionado por la naturaleza. "Dada su profundidad no puede estar relacionado de ninguna manera con actividad antrópica en superficie. No tenemos influencia, por más que quisiéramos, a tales profundidades: más de 200 kilómetros de profundidad", subrayó. "En este caso es un sismo completamente natural que se debe a la subducción de la placa de Nazca, por debajo de la sudamericana", detalló.

"En este tipo de sismos las réplicas son pocas e imperceptibles. Así que si por alguna razón este sismo alertó algunas personas, que sepan que asociado a este episodio no se esperaría ningún tipo de réplica que pueda alarmar", añadió.

Por último el geofísico destacó que es importante que los neuquinos "tengan presente que están viviendo en una zona sísmica, a pesar de si hubiera o no relación con las actividades antrópicas", es decir, vinculadas a la extracción de petróleo vía fracking.

"Están en una zona sísmica. Con menos frecuencia que en otros lugares, van a existir sismos, así que tienen que estar preparados. De hecho cada zona tiene su regulación de construcciones sismo-resistentes: del centro al este es la zona 1 y del centro al oeste, es la 2. Puede suceder que, como estos fenómenos se dan con poca frecuencia, la sociedad no tenga la prevención o cautela que debería tener si sucede un sismo de mayor magnitud", añadió.

El recuerdo del sismo de 2010

Aunque en esta oportunidad Loncopué fue el epicentro del temblor, los habitantes no sintieron el movimiento. Sí, persiste el recuerdo patente en la población del terremoto del año 2010 con epicentro en Chile que sacudió a la localidad.

"Ese se sintió muchísimo. Se partieron paredes, se cayeron cosas que estaban colgadas en las paredes, también objetos en los estantes. A muchos comerciantes se les cayó mercadería de las estanterías de sus negocios, pero en esta oportunidad, no sucedió nada de eso, así que llevarle tranquilidad a todas las personas que tienen familiares viviendo aquí", postuló el intendente de la localidad, al recalcar que pese a la alarma de Google que puso en alerta a la población, todos los habitantes se encuentran bien.

"Este sismo igualmente es histórico porque no hemos tenido uno de esta magnitud en la localidad". concluyó Fonseca.

El alerta de Google

El alerta por el sismo en Neuquén se activó a partir de una masiva notificación de Google en varios teléfonos celulares. Si bien, al principio, la alarma preocupó, luego de que se verificara que el movimiento no se sintió ni generó daños, la señal fue motivo de memes en las redes sociales.

Con todo, la notificación llamó la atención como herramienta para advertir emergencias. Al respecto, el geofísico del INPRES expresó: "A partir de los últimos dos años hay varios teléfonos que tienen integrado un acelerómetro que mide la aceleración de suelo. Google actualmente tiene la red de sensores más grande del mundo, entonces cuando detecta miles de señales de los celulares y establece una zona epicentral. Inmediatamente manda una señal a las personas que están en esa zona o en zonas aledañas".

"Si están a 200 kilómetros de la fuente, es probable que reciban el alerta durante o antes del sismo. Si están en la zona epicentral, es probable que el alerta les llegue durante o después del temblor", explicó y agregó que si el sismo es profundo, hay muchas chances de que "el alerta llegue antes de que se sienta en superficie, mientras que si es superficial, es probable que la notificación se active en forma tardía".