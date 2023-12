Por qué se define como "trosko funcional" el piquetero Eduardo Belliboni

Respecto a su autodefinición como “trosko funcional” explicó que hace referencia irónicamente a que siempre, sin importar el gobierno, es tildado como funcional a la oposición . “Cuando estaba contra el gobierno de Macri, los macristas me decían ‘sos funcional al peronismo’. Pero cuando vino el peronismo me empezaron a decir ‘vos sos funcional al macrismo’”, recordó.

“Ahora cuando venga Milei van a decir que soy funcional a que vuelva Cristina. Entonces dije: ¿Saben a qué? Soy trosko funcional, pero funcional a los intereses populares y no a todo lo que dicen”, lanzó.

"Quiero que a Milei le vaya mal", fue una de sus últimas declaraciones que generó polémica. Al respecto, explicó: “Es una pregunta hecha en un reportaje, que levantaron y sacaron de contexto, pero yo en realidad quise decir lo que dije, porque si Milei quiere sacarle el trabajo a la gente y sumar más planes, atacar a los jubilados, liquidar la obra pública -la obra que en muchos casos sirve para cosas que se necesitan en los barrios-... si todo eso es el plan de Milei, ojalá le salga mal”.

A esto sumó: “Es una cuestión lógica y no me gusta la hipocresía de algunos dirigentes que hasta hace una semana decían que Milei era el diablo y ahora quieren que le vaya bien al diablo, entonces no se entiende. Nosotros somos coherentes”.

Además, recalcó que continuarán combatiendo las ideas de Milei, junto con su concepto económico y social. “Antes de las elecciones dijimos que ninguno de los dos candidatos representaba el interés popular, entonces no queremos que le vaya bien a ninguno que vaya contra el interés popular. Nosotros queremos que les vaya bien a los trabajadores y que le vaya bien al país”, recalcó.

Su visita a Neuquén estaba planeada hace semanas

Belliboni contó en diálogo con LMN que el viaje a Neuquén estaba planeado desde antes de que se definieran las medidas de fuerza, ya que se encuentran próximos al Congreso Nacional del Polo Obrero y están recorriendo diferentes puntos del país. “Coincidió con que están los compañeros con un reclamo tan sentido como es el salario de los trabajadores, de aquí de la provincia que han realizado las tareas comunitarias que les ha encomendado el Estado y hoy no les paga el salario. Es un muy mal antecedente en el marco de fin de año de las tensiones sociales que se generan”, observó.

“De paso vine a saludar aquí a los compañeros, a apoyar con toda esta lucha de las organizaciones que claramente representan el sector más golpeado, que más ha sufrido la crisis que viene desde hace muchos años, que se profundizó con el gobierno de Fernández, de Cristina y de Massa y que lamentablemente tenemos la certeza de que se va a profundizar con el gobierno de Milei”, concluyó.