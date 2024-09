Preocupantes incendios en San Patricio del Chañar y Barda del Medio

La quema de pastizales es un problema recurrente en la zona, que desgasta a los bomberos por los gastos y riesgo que ocasionan. Siendo una práctica que ya no está habilitada.

“Hoy intervenimos en la Picada 6. Se quemaron 10 hectáreas en una chacra donde la mitad está en producción y la otra ya no. Ahora está tranquilo, hay en guardia de cenizas”, relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, Florencio Barro, en declaraciones a LMNeuquén .

incendio- San Patricio del Chañar- pasrtizales-2.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar

Dijo que, cerca de las 21 fueron hasta donde se estaba desarrollando el otro incendio, en jurisdicción de la provincia de Río Negro, pero no fueron convocados. “Es casi en el límite con Neuquén, todavía no llega a Neuquén, es en el barrio El Labrador de Barda del Medio. Nosotros fuimos hasta el lugar, nos pusimos a disposición, pero los de Barda del Medio no nos han pedido colaboración y lo están manejando ellos.”, agregó.

El fuego afectaba pastizales, el tema que causó preocupación es su cercanía de la Ruta 69 y de un barrio cercano.

Incendio en Barda del Medio

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, el fuego que se había desatado en pastizales frente al barrio El Labrador, a la vera de Ruta 69, fue "controlado y extinguido".

De acuerdo a la información que de Seny Radio, no es la primera vez que ocurre un incendio en ese lugar de la vecina provincia. Indicaron que los Bomberos locales trabajan casi a diario en fuegos desatados en chacras. Se trata de una situación reiterativa. En la noche del martes también debieron intervenir en un incendio de grandes proporciones que se produjo en Sargento Vidal.

incendio- Barda del Medio-2.jpg Gentileza Seny Radio

Recomiendan a la comunidad que ante una situación similar se dé aviso a la Policía.