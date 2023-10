Previaje: Nación destacó que en Neuquén generó más de 41 mil millones de pesos

Otros datos del Ministerio señalan que el 15% de los turistas fueron personas afiliadas de PAMI, que el 56% de los gastos iniciales fue en agencias de viajes y que 16 millones de operaciones se realizaron con la tarjeta en las tres primeras ediciones.

Dentro del listado de los lugares más visitados con el Previaje, San Martín de los Andes se encuentra en cuarto lugar. Villa La Angostura y Neuquén Capital también figuran en la lista.

cordillera-previaje.jpg Neuquén es uno de los destinos más elegidos por el PreViaje.

Respuestas a Patricia Bullrich

El Director Nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes, Sergio Castro, en diálogo con LMN, se refirió a los dichos de Bullrich y dijo que "antes que hablar de su opinión, me parece que es poner blanco sobre negro el desconocimiento que tiene de la actividad turística y de la industria turística en su conjunto".

Castro insistió en que la candidata de JxC desconoce que el previaje es un plan estratégico de promoción de la demanda y destacó que en otros países del mundo lo están copiando porque generó un consenso total en el sector privado.

"Esto demuestra que no tiene vinculación con el sector turístico y lo confunde con una actividad puntual como la de los viajes estudiantiles", indicó en referencia a lo que dijo Bullrich cuando habló del previaje como plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche.

El funcionario nacional marcó que desde Juntos por el Cambio tienen una mirada centrista del turismo. "El previaje impacta en las economías del interior del país, genera que desde los centros urbanos vayan hacia los lugares menos poblados", apuntó Castro, quien añadió que cada turista que llega a un pueblo del interior hace que la economía de ese lugar se mueva.

Además, destacó que, potenciando el turismo también la Argentina se convierte en receptora de turistas extranjeros, lo que genera divisas para el país.

Según la información publicada desde el Ministerio, se generaron 60 mil empleos, siendo el turismo el mayor generador de empleo hace más de 24 meses. "La generación de empleo tiene un impacto enorme en cada localidad, si uno no comprende eso, no comprende que el turismo en su totalidad genera oportunidades", sentenció Castro.

Cómo fue el cruce en el debate

Durante el segmento de preguntas y respuestas del segundo debate presidencial que se realizó este domingo 8 de octubre, Sergio Massa le preguntó a Patricia Bullrich qué haría con el programa de turismo.

“El Previaje cambió definitivamente el sector turístico en Argentina, pero a lo largo de las últimas semanas, los economistas de Bullrich dijeron que lo van a quitar; 7,5 millones de argentinos lo usaron, de los cuales 500 mil trabajan en la industria. ¿Lo van a eliminar?”, cuestionó Massa.

A su turno, la candidata de Juntos por el Cambio respondió “no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Dejate de joder con eso. Hay que combatir el déficit, buscar un país más ordenado y que la gente tenga crédito”, generando enojo en las filas de la cartera de Turismo.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, salió a cruzar a la candidata presidencial. “O no conoce el PreViaje o no lo entendió. Me parece que es delicado”, sugirió, y publicó datos del Previaje en su cuenta de Twitter.