19:20 La multisectorial cortó la Avenida Mosconi

Los manifestantes, tras recorrer Avenida Argentina y luego Avenida Olascoaga, previo paso por Casa de Gobierno, llegaron al cruce con la multitrocha, donde llevaban a cabo un acto de cierre de la manifestación contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, además de recordar el trágico 20 de diciembre de 2001.

El tránsito estaba totalmente bloqueado a esa altura de la ex Ruta 22 con la presencia de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda.

"Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”, “No al protocolo Bullrich”, “Defendamos el derecho a la protesta”, “Por un paro nacional y plan de lucha para derrotar el ajuste”, son algunas de las consignas que recorrieron las columnas, los cantos y expresaron las organizaciones en el acto.

La movilización en Neuquén fue parte de una jornada nacional de lucha en conmemoración de las jornadas del 19 y el 20 de diciembre.

El dirigente del Polo Obrero, Cesar Parra, sostuvo que “el movimiento piquetero está hoy en las calles porque el hambre no tiene vía alternativa. Cuando te cortan el plato sobre la mesa que cada familia necesita para sobrevivir simplemente un día más, no hay un camino alternativo por el cual alimentarse. Máximo cuando la asistencia a los comedores se ha multiplicado, ya que ese plato de comida no está garantizado en cada hogar empobrecido y el estado no garantiza los alimentos. El precio de la leche y los alimentos básicos como el pan son inalcanzables hasta para quienes tienen un salario".

Y agregó: "Esta movilización es una demostración que no nos van a hundir en la desmoralización. Todo lo contrario, más convencidos que nunca, el movimiento piquetero no dejará de defender el derecho a reclamar y movilizarse por trabajo genuino bajo convenio y la asistencia social para sostener al pueblo trabajador desocupado”.