Problemas con el combustible en pleno fin de semana largo

Otra estación ubicada en Rufino Ortega y San Martín, de la línea YPF, tenía infinia pero nada de nafta súper. "Estamos quebrados con eso", dijo un empleado. Y no sabía cuándo iban a ser reabastecidos. "No tenemos novedades", acotó.

Desde la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén , su presidente Marcelo Pirri, recordó que hay "graves problemas" con la nafta súper y el gasoil desde mediados del mes pasado "por los cupos que nos fijan las petroleras". Es decir, las provisiones son menores a la demanda; y el país no logra el autoabastecimiento. "Se necesita importar. Y con la última devaluación que hubo del peso argentino más el congelamiento de las tarifas de los combustibles, se importa menos. Cuesta más caro de lo que se vende", explicó.

Según informó el presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, Marcelo Pirri, se importa un 20% y un 12% de gasoil y nafta súper.

No obstante, desde las estaciones de servicio se intenta compensar el faltan de nafta súper, lo que más se vende, con otros combustibles de la línea premium. "Hasta ayer -jueves- sabíamos que las compañías petroleras estaban tratando de abastecer a todas las estaciones de servicio con productos premium para que no se queden sin combustible. Esperemos que no haga falta, o si hay desabastecimiento, manden más camiones", indicó Pirri.

Pues bien, ya al inicio del fin de semana largo y con un éxodo turístico que se vio reflejado de inmediato en las rutas, hay problemas. En horas de la tarde, algunas estaciones de servicio serán reabastecidas.