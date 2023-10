Preocupa la escasez de nafta súper y gasoil en Neuquén

Las petroleras impusieron un cupo en las entregas de combustibles que no está alcanzando para abastecer la totalidad que se demanda. Los estacioneros de la región dicen que la falta de gasoil y nafta súper se está generalizando en todo el país. La problemática no es ajena en la provincia de Neuquén.

Según advirtió el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Neuquén y Río Negro, Carlos Pinto, falta nafta pero, principalmente, gasoil. Desde la cámara lo atribuyen a la negociación entre las petroleras y el gobierno para que los aumentos no sean superiores a los saltos mensuales del Índice de Precios al Consumidor. El último acuerdo implicó el congelamiento de los precios hasta después de las elecciones presidenciales, del próximo 22 de octubre.

Al no alcanzar a cubrir los costos de fabricación e importación, las petroleras establecieron cupos de entrega para la nafta super y el gasoil.

El faltante de gasoil afecta a toda la sociedad y en particular a la economía regional porque los camiones no tiene suficiente combustibles y las empresas no funcionan con normalidad, situación que denuncian constantemente desde las Cámaras del sector.

En diálogo con LU5, Pinto resaltó que la problemática se trata directamente entre las petroleras y el gobierno nacional y que, si no se soluciona de forma inmediata, se va a ir acrecentando.

"Esto no es una novedad, ya lo hemos pasado antes, estos congelamientos en los precios terminan de manera nefasta. En otra época hemos sufrido el desabastecimiento donde todas las estaciones de servicio se encontraban sin combustible", apuntó.

Además, sugirió la posibilidad de que, en la medida en que las petroleras no accedan a vender a este precio por debajo de los costos, pueden empezar a faltar todos los combustibles.

Días atrás, los estacioneros habían observado que muchos clientes que consumían productos premium dejaron de hacerlo porque son caros. Esto migró el consumo hacia las naftas super, que no están alcanzado para atender esa demanda debido a los cupos.