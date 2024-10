Prohibición de camiones en la circunvalación de Cipolletti: cómo es el control y los primeros multados

"Estamos con un operativo de control muy importante , con siete vehículos y un dron con cámaras , buscando que los camiones que no tienen ni origen ni destino a Cipolletti no circulen por la ciudad", manifestó el secretario de Fiscalización del Municipio, Gonzalo Regueiro.

WhatsApp Itransito camiones circunvalacionmage 2024-10-14 at 08.43.23.jpg El Municipio controla que no pasen camiones por la Circunvalación. Foto: gentileza.

El funcionario expresó que los rodados de gran porte y peso, desde este lunes, deben atravesar la ciudad "por la ruta nacional, como corresponde". La restricción abarca a "cada camión que tenga tres ejes o más o supere las seis toneladas. A todos los vamos a parar", explicó.

En el transcurso de la mañana se detectó a seis conductores en infracción, a quienes además de la notificación de la falta se les requirió "toda la documentación correspondiente es un control de tránsito. Tenemos una rigurosidad mayor a la habitual porque queremos asegurarnos de que no circulen de nuevo" por Perón e Illia.

La única excepción para el uso de la Circunvalación es para los camiones que circulen rumbo o desde el Parque Industrial. Los demás vehículos de cargas, como los que trasladan frutas al puerto o los que llevan insumos a Vaca Muerta, tendrán que pasar por las rutas 22 y 151, bajo el puente ferroviario. "Tenemos un estudio que se hizo a mano, nos daba algo así como 500 camiones por día. Ahora colocamos una cámara con inteligencia artificial para tener la estadística de acá en adelante".

Repavimentación de la Circunvalación

La medida se adoptó cuando se cayó definitivamente la posibilidad del retorno del Tren del Valle entre Cipolletti y Neuquén. El Municipio invirtió en obras de seguridad y señalización para que los camiones no choquen el puente, y el intendente Rodrigo Buteler consideró que, si Vialidad Nacional no realizaba obras para bajar el nivel de la Ruta 151 y Ferrosur no habilitaba el paso del tren, "no tenía sentido" permitir el paso de grandes camiones por la zona urbana de la ciudad.

Tras el anuncio, se aseguró que habrá un plan de remodelación de la Circunvalación, que sumaría carriles en Perón y tendrá un trabajo de bacheo para mejorar su estado, actualmente pésimo. "Está muy deteriorada, pero es imposible comenzar un proceso de bacheo y pavimentación como va a arrancar la ciudad en unos muy poquitos días, si tenemos camiones de este peso y de este tamaño circulando por acá", dijo Regueiro.

Desde el Municipio aseguraron que, antes de poner en vigencia la prohibición, se notificó a todas las empresas de transportes de cargas de la región, para reducir el número de infractores.