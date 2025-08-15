Pronóstico en Neuquén: cede el frío, pero se esperan ráfagas de viento fuertes

Este viernes estará ventoso, pero con un leve ascenso de la temperatura durante el fin de semana. Qué dice el pronóstico para la próxima semana.

Neuquén es testigo de un invierno atípico. Lejos de las nevadas que ilusionaron a propios y extraños en la capital provincial, el frío es un tanto esquivo para esta segunda quincena de agosto y el viento estará presente esta jornada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para este viernes una jornada templada y ventosa especialmente hacia la tarde. Para la madrugada la temperatura andará por los 8 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento leve. Durante la mañana descenderá a los 5 grados y las ráfagas soplarán entre 51 y 59 kilómetros por hora. Ya por la tarde se desmejorará el tiempo, estará mayormente nublado, la temperatura ascenderá a los 15 grados de máxima, pero las ráfagas no superarán los 50 kilómetros por hora. Por la noche estará nublado, con mínimas probabilidades de precipitaciones, y viento leve del sudoeste.

Para la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) la de este viernes será una jornada con amplitud térmica. Durante el día la temperatura alcanzará los 16 grados bajo un cielo mayormente cubierto y viento leve y ráfagas de 30 kilómetros por hora. Para la noche estará el cielo cubiero y la temperatura descenderá a los 2 grados con ráfagas de casi 40 kilómetros por hora.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (14) Omar Novoa

¿Sigue el viento el fin de semana?

Los pronósticos del SMN y de la AIC anticipan jornadas templadas en la región. Para el primero, la temperatura mínima del sábado estará en los 6 grados durante la madrugada y mañana. A diferencia de la jornada previa, no habrá prácticamente viento. Por la tarde la temperatura ascenderá a los 15 grados bajo un cielo mayormente cubierto. Por la noche continuarán estas condiciones meteorológicas y la temperatura descenderá a los 10 grados.

En tanto, el organismo interprovincial también pronosticó un ascenso de la temperatura. Durante el día se registrará una máxima de 17 grados y durante la noche descenderá a 2 grados. El cielo pasará de estar parcialmente nublado a mayormente cubierto con viento leve y ráfagas de algo más de 40 kilómetros por hora.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (20) Omar Novoa

Seguirán las condiciones meteorológicas similares para el domingo. El SMN anticipó que estará mayormente nublado durante toda la jornada, como el domingo anterior, con una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Hacia la noche el viento soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La AIC pronosticó para el cierre del finde cielo cubierto todo el día y la noche. La temperatura máxima llegará a los 17 grados y la mínima será de 5 grados. Habrá viento moderado con ráfagas de casi 40 kilómetros por hora.

Para el inicio de la próxima semana se espera un leve ascenso de la temperatura, pero hacia la mitad se espera el ingreso de aire polar con lluvias y nevadas en cordillera. En tanto que, para el norte de la Patagonia se prevé viento frío y heladas.