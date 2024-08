Proponen matriculación obligatoria para talleres mecánicos en Neuquén

En los fundamentos, el legislador remarca la necesidad de aplicar normas que garanticen la seguridad vial y regulen la actividad de los talleres mecánicos y señala que el uso de vehículos que no se encuentran en condiciones seguras para circular generan un alto riesgo para la población y por eso es necesario contar con regulaciones a nivel estatal provincial que aborden la actividad en su totalidad.

Por otro lado, en el proyecto que ingresó por mesa de entrada este miércoles, se hace un repaso por la normativa vigente que establece obligaciones y responsabilidades para los talleres que se encuentran en regla y que son evadidas por aquellos que no están registrados, situación que genera una competencia “desleal y gravosa” para el sector.

“El sistema actual permite que existan individuos que ejercen la profesión al margen de normas legales, que realizan las tareas de mejor complejidad en razón de dos cuestiones fundamentales: no tienen infraestructura y carecen de conocimientos, pero que provocan un daño adicional para la actividad", aseguró.

Francisco Lepore diputado avanzar.jpg

A su vez, indicó que estos abaratan los precios evadiendo las obligaciones impositivas al no pagar impuestos a las ganancias, IVA, Ingresos Brutos, actividades lucrativas, y otras cuestiones como obligaciones previsionales (inscripción del personal, aportes al sistema jubilatorio, a obras sociales, etc.), el no cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial (incumplimiento de la ley respectiva), carecen de responsabilidad (incumplimientos de las normas de protección al consumidor), y esto "es alimentado por las indemnizaciones que otorgan las compañías de seguro, ya que son exentas de impuestos", explicó Lepore.

Leyes aprobadas en la última sesión

La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión cinco leyes en general y votó de manera favorable la designación de dos jueces y tres defensores que se desempeñarán en el Poder Judicial.

Durante la reunión, el cuerpo aprobó por unanimidad la iniciativa que instituye cada 22 de septiembre como el “Día provincial del pastor evangélico”; la normativa que incorpora capellanías en sedes de la policía provincial para contener y acompañar a agentes que se desempeñan en la fuerza y, la ley que obliga a los conductores alcoholizados a tener que cubrir los gastos que le ocasionen al Estado en caso de provocar un accidente vial.

A la vez, el cuerpo aprobó las designaciones como jueces de Impugnación de Mauricio Macagno y Estefanía Sauli; y de Matías Gómez Congost, Juan Pablo Piombo y Andrea Liliana Cornejo como defensores penales para los equipos operativos de la 1ra Circunscripción Judicial.

En otro orden, el pleno votó por mayoría la comunicación N° 257, que expresa preocupación por el resultado fraudulento en las elecciones presidenciales en Venezuela. La iniciativa derivó en un debate por la falta de presentación de actas oficiales que secunden el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de dicho país.