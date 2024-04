Protesta mapuche puso en peligro la provisión de gas a Zapala

El Gobierno de la provincia del Neuquén descomprimió un conflicto para que Zapala no se quedara sin suministro de gas en la red domiciliaria. Indicaron que de a poco se irá normalizando en los sectores afectados.

Para destrabar el conflicto, el ministro de Gobierno Jorge Tobares, los convocó a una reunión en las próximas horas y así se levantó el bloqueo en horas de la tarde. Desde la Provincia manifestaron su enérgico repudio a la medida de fuerza la que calificaron de “gravísima”, de falta de cumplimiento de la ley como así también de perjudicar la imagen de la provincia.

Se indicó que se estuvo a 4 ó 5 horas para que la localidad se viera afectada el suministro de gas en los hogares de los zapalinos.

Al parecer, reclamaban la falta de consulta previa, desconociendo que esa obra fue aprobada e iniciada previamente a la sanción de la ley. En este caso no aplica dado que no es retroactiva la aplicación de la norma. No obstante, se los convocó para aclarar la situación.

Qué consecuencias trajo el bloqueo a la planta de gas

Como consecuencia del bloqueo y la falta de ingreso de los operarios, se paralizó compresor y luego “se plantó” la planta compresora, lo que hizo que la presión del gasoducto cayera en forma brusca.

Para evitar riesgos a la población, la empresa Camuzzi realizó cortes preventivos a los grandes usuarios de Zapala, a los mayores consumidores como la planta cementera. Lo que se priorizó fue reservar lo que quedaba para el consumo domiciliario.

Levantada la protesta en horas de la tarde, el personal de YPF logró ingresar y de esta manera el suministro se podrá ir restableciendo en las grandes empresas.