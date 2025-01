Pueblo Blanco, el desarrollo en la mira: ¿Qué dijo el intendente de Cipolletti?

GIF Pueblo Blanco.gif

Pero Buteler respondió a LMNeuquén y le bajó el precio a la polémica, al sostener que es un desarrollo que se viene trabajando, incluso desde antes de la pandemia, para formalizarse.

Pueblo Blanco: jurisdicción, desarrollo y normas

"Pueblo Blanco está en jurisdicción de Cipolletti, tiene trámites iniciados y es un desarrollo que está en proceso con la Municipalidad”, dijo el intendente.

Y agregó que el proyecto “tiene bajo impacto ambiental, con viviendas en altura y los desarrolladores están en contacto con las áreas de Comercio y Planificación del Municipio”.

El legislador provincial había cuestionado la falta de información sobre el proyecto y, con una denuncia que sonó a advertencia, apuntó contra lo que considera un descuido provincial. “No hay una política turística en Río Negro. Hemos entregado los desarrollos urbanísticos y turísticos del Limay a Neuquén”, lanzó en declaraciones radiales.

La gran pregunta que puso sobre la mesa fue si ¿Pueblo Blanco tributa en Neuquén o en Río Negro? ¿Quién le dio los permisos? ¿Qué municipio administra la zona?

Buteler acto 9 Julio Ferri .jpg Rodrigo Buteler intendente de Cipolletti se refirió a la polémica que se instaló en torno al desarrollo turístico Pueblo Blanco. Anahí Cardena

Buteler decidió cortar por lo sano y responder: "Pueblo Blanco es de Cipolletti y no hay reclamos”.

El jefe comunal despejó cualquier duda sobre la jurisdicción del emprendimiento y, con ello. “Lo único que escuché es una denuncia a los desarrolladores de Pueblo Blanco. Acá no llegó ningún pedido de informes, pero sí puedo decir que este desarrollo está en jurisdicción cipoleña, tiene trámites iniciados y está en proceso con la Municipalidad”, sostuvo.

Buteler dejó en claro que el ejido municipal de Cipolletti se extiende más allá de la zona de Naupahuen y que la urbanización está bajo su órbita desde hace años. “Es un emprendimiento que tenemos presente. La verdad es que no tenemos reclamos formales en la Municipalidad, no hay inconvenientes”, insistió.

Pero, más allá de la cuestión política y territorial, el proyecto despertó dudas sobre su impacto ambiental y su modelo de urbanización.

Desarrollo Territorial: biodigestores, sin plateas

El director de Desarrollo Territorial de Cipolletti, Carlos Rimmele, explicó que el municipio viene trabajando en la regularización del emprendimiento y destacó que el proyecto tiene normas ambientales estrictas.

“Es un desarrollo basado en la sustentabilidad. No se permite el contacto con la fauna local, no se pueden llevar mascotas y las viviendas deben estar despegadas del suelo para minimizar el impacto”, detalló el arquitecto y funcionario municipal.

Según Rimmele, Pueblo Blanco tiene un diseño especial que evita la contaminación del suelo y respeta el entorno. “El tratamiento de aguas es muy particular. No hay manzanas convencionales, sino franjas adaptadas al relieve, con biodigestores en cada unidad”, explicó.

Uno de los puntos que generó más ruido fue el acceso público a la zona. Sobre esto, el funcionario fue categórico en este sentido y se refirió a una reunión que tuvo con los desarrolladores la semana pasada.

“No se cobra entrada para ingresar, sino un estacionamiento en un sector que exigió el municipio. Hay una calle pública paralela a la urbanización y quien quiera ingresar, puede hacerlo sin restricciones”.

“Es un desarrollo basado en la sustentabilidad. No se permite el contacto con la fauna local, no se pueden llevar mascotas y las viviendas deben estar despegadas del suelo para minimizar el impacto” - Carlos Rimmele, director de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Cipolletti. “Es un desarrollo basado en la sustentabilidad. No se permite el contacto con la fauna local, no se pueden llevar mascotas y las viviendas deben estar despegadas del suelo para minimizar el impacto” - Carlos Rimmele, director de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Cipolletti.

Actualmente, se estima que Pueblo Blanco ya tiene unas 80 parcelas vendidas de las 500 proyectadas. Su crecimiento marca un hito en el desarrollo de la costa rionegrina del Limay, un área que hasta ahora estuvo relegada en términos turísticos.

Para Rimmele, la función del municipio es ordenar el crecimiento de estos nuevos proyectos sin perder de vista la regulación. “Sabemos que habrá más urbanizaciones en el ejido y la idea es acompañarlas y reglamentarlas”, deslizó.

pueblo-blanco1.gif Pueblo Blanco tiene una amplia playa. En la casas por reglamento no se pueden plantar más de dos árboles. Trata de generar el menor impacto al medio ambiente.

Sostuvo que el desarrollo es especial y tiene otras normas, es por eso que muchos lo eligen y otro no. Por ejemplo, en el reglamento está claro que solo se pueden plantar dos árboles por lote, en una zona de mucha radiación solar.

Tampoco se pueden llevar mascotas a Pueblo Blanco, porque los desarrolladores buscan que no se tenga contacto con la fauna del lugar, como los choiques y zorros.

“El tratamiento de aguas servidas, es muy particular, porque no son manzanas, sino franjas que están copiando por fuera de la línea de los cañadones. Hay biodigestores”, dijo Rimmele.