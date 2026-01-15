Qué dice el pronóstico para este jueves en Neuquén: ¿Llega el alivio?

Después de una semana de calor hostil, se espera una jornada un tanto más agradable, pero con ráfagas de viento previstas.

La jornada de este jueves 15 de enero en la provincia de Neuquén sigue marcada por condiciones temperaturas altas en gran parte de la región, pero con algún alivio. De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , l a fase más intensa de calor observada días atrás empezará a moderarse , aunque el ambiente seguirá siendo típicamente veraniego.

Según el pronóstico para la ciudad de Neuquén capital y alrededores , el jueves se presentará con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas máximas más moderadas que las de días previos, estimadas en alrededor de 29°C . La mínima nocturna se ubicó cercana a 11°C , lo que indica un enfriamiento notable durante la noche en comparación las semanas anteriores. El viento seguirá siendo un componente destacado del clima, predominando del sector suroeste , con velocidades estimadas cercanas a 36km/h durante el día y ráfagas que podrían alcanzar los 40km/h .

En sectores del norte neuquino , similares condiciones de cielo despejado y temperaturas diurnas que rondarán la media provincial también prevalecerán este jueves. Localidades como Chos Malal y zonas rurales adyacentes registrarán máximas cercanas a los 30°C , con viento del sector suroeste que moderará parcialmente la sensación de calor.

Por su parte, la zona centro, tendrá una jornada con sol y temperaturas algo más templadas que en la máxima etapa del verano, estimadas en torno a los 27°C a 29°C, con noches frescas y sin registro de precipitaciones.

Estos patrones se ajustan a las proyecciones de modelos meteorológicos regionales que muestran una influencia persistente de aire seco y estable sobre la región patagónica, reduciendo la probabilidad de fenómenos convectivos importantes en los valles y mesetas de la provincia.

Zona Andina

En la zona de los lagos, la temperatura también disminuirá levemente respecto de jornadas previas de calor más intenso. Para el jueves se anticipan máximas en torno a 24°C a 26°C, con cielo relativamente despejado y viento moderado. El día transitará con condiciones relativamente estables, sin expectativas de lluvias o tormentas generalizadas, según los pronósticos.

Cómo sigue la semana

La tendencia para el resto de la semana proyecta un clima predominante de sol y calor moderado, con subas progresivas de las temperaturas máximas hacia el fin de semana en la mayor parte de la provincia. Según los modelos de la AIC, esta pauta de “verano clásico” —con cielos mayormente despejados, viento y calor diurno— persistirá al menos hasta el domingo, cuando nuevamente se espera que las máximas se acerquen a los 32°C o más en el Alto Valle y la zona centro.

En este contexto, las autoridades meteorológicas instan a la población a consultar actualizaciones oficiales periódicas del SMN y la AIC, especialmente ante posibles cambios de último momento en los patrones de viento y radiación solar, factores que pueden influir en la percepción térmica y las condiciones locales de tiempo.