Qué dijo el conductor del camión que chocó el puente ferroviario

Gif Camión chocó puente.gif

“Soy de Buenos Aires, nunca tuve ningún problema en mi laburo y ayer -por este lunes- tampoco. No es verdad que me cansé de chocar el puente como afirman los medios, las imágenes son claras. El puente está bajo, por debajo de las medidas reglamentarias y como desde Tránsito no me permitieron continuar por Circunvalación y me enviaron hacia allí, dije ‘voy a probar’ porque no tenía opciones para llegar a Neuquén, que era el destino a donde llevaba la mercadería”, explicó Nicolás, el camionero que lejos de esconderse optó por hacer su descargo público.

En su relato el trabajador siempre cargó las tintas contra los encargados de la seguridad vial y a la vez se mostró en desacuerdo con la cobertura periodística del suceso.

“Y te digo más, de Tránsito cuando les avisé que por ahí el camión no pasaba el puente, me dijeron de mala manera ‘probá, si no volvé a Buenos Aires…”, denunció molesto con “las formas” de los inspectores.

“Entonces, encaré para el puente y en el video se ve un muchacho atrás mío que venía caminando por las dudas; la idea era que él me guiara, lo cual demuestra que iba precavido y con cuidado, no es que me cansé de chocarlo. Dicho y hecho, encaré el puente y vi que no pasaba, mi compañero me dijo ‘dale para atrás’ y así hice. Nunca lo choqué al puente ni me lo llevé puesto a toda velocidad”, agregó, pese que a través de la cámara del Municipio se registró que avanzó más de una vez hasta hacer tope con la base del puente.

Desde Aduana Neuquén, donde se encontraba con los trámites de rigor, se refirió por último a los inconvenientes que trajo aparejado el episodio del puente.

Camión con acoplado chocó puente y volvió a intentar cinco veces

“Llegué 3 horas más tarde con el pedido que debía entregar al cliente en Parque Industrial, me esperaban a las 17 y arribé a las 20. Pero acá el tema pasa por la difamación a mí y a la empresa. Yo como chofer doy la cara, me estoy comiendo un garrón, comentarios diciendo cualquier cosa”, manifestó.

La medida para los camiones

A partir del lunes quedó prohibida la circulación de camiones de gran peso y porte -como los que van y vienen a Vaca Muerta- por las avenidas de Circunvalación Perón, Illia y Julio Salto de Cipolletti, las que se encuentran muy deterioradas en determinados sectores.

La medida, anunciada a fines de agosto, fue instrumentada mediante una resolución que firmó el intendente Rodrigo Buteler como reacción a la falta de respuestas de Vialidad Nacional y Ferrosur.

A su vez, en abril de este año y luego de que los choques contra el puente se convirtieran en moneda corriente, el municipio colocó cartelería indicatoria, una barrera colgante que varios metros antes del puente avisa el exceso de altura, y de esa forma anticipó fuertes multas para los infractores.

Multas costosas por chocar el puente

Según se detalló desde el municipio, las multas son de entre $1.000.000 y $6.500.000 para aquellas empresas propietarias que no respetan la altura máxima de 4.10 permitida para pasar bajo el puente ferroviario ubicado a metros de la rotonda de Rutas 22 y 151.

Antes de activar la medida sancionatoria el municipio avanzó con el proceso de notificar a las empresas propietarias de los camiones que transitan diariamente la zona. Sin embargo, ni los carteles ni la barrera colgante evitaron que los choques se sigan sucediendo.

Cada uno de los choques contra el puente queda registrado en las imágenes de las cámaras de vigilancia que el municipio instaló en el lugar. Con esas imágenes, que se pueden ver en vivo y en directo a través de la web del municipio, se labran las infracciones correspondientes.

Cabe destacar que los reiterados impactos contra el puente ferroviario fue lo que desencadenó la suspensión del tren de pasajeros entre Cipolletti y Neuquén.