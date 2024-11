¿Qué dijo el Frente de Izquierda y el peronismo opositor sobre el presupuesto de Figueroa?

“Con evasivas y generalidades, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, trató de no dar mayores detalles sobre el Proyecto de Presupuesto 2025, en su exposición en la Legislatura”, dijo la diputada de izquierda Gabriela Suppicich (Partido Obrero en el FITU), respecto de lo que fue esa disertación del funcionario antes que los legisladores comiencen a tratar esta semana el proyecto de ley.

Andrés Blanco (PTS - FITU)

Por su parte, el diputado del PTS - Frente de Izquierda, Andrés Blanco, señaló que es “un presupuesto con superávit pero sin respuestas a las necesidades de la población”.

“El proyecto de presupuesto confirma el alineamiento de Figueroa con el presidente Javier Milei. Primero ajustó los salarios y jubilaciones, después apoyó la Ley Bases y el RIGI para profundizar el saqueo, y ahora, en vez de destinar el presupuesto necesario para resolver las necesidades del pueblo trabajador, prevé un superávit corriente de $1,4 billones. Mientras tanto, lo que sí crece es el pago de la deuda en dólares”, denunció Blanco.

Críticas de Darío Martínez

En diálogo con LU5, Darío Martínez, diputado provincial por Unión por la Patria, analizó, a su criterio, los puntos críticos del presupuesto, el superávit acumulado y la falta de infraestructura que enfrenta la provincia.

Directamente, lo acusó de "falta de gestión y de guardar dinero "sin sentido", ya que el último fondo anticíclico gastó en parte de la deuda del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Martínez señaló que el presupuesto asciende a $5,8 billones, aunque proyectó que en realidad podría ser de $6,8 billones debido al superávit acumulado de este año, estimado en 460 millones de dólares, y al continuo crecimiento de las regalías provenientes de la producción récord de petróleo y gas en Vaca Muerta.

Legislatura Sesion (16).JPG Dario Martinez Claudio Espinoza

El diputado estuvo en la comisión cuando recibió la explicación del ministro de Economía, Guillermo Koenig, por las partidas del presupuesto 2025.

“No tiene ninguna explicación más de guardarlo en un plazo fijo para el año que viene, no tiene sentido guardarlos en el banco con tantos problemas que tiene Neuquén y tantas cosas qué resolver”, dijo, al tiempo que sostuvo que se guardará “más del doble de la partida de obra pública, y podrían hacer más cosas de las que dicen que van a hacer”.

El legislador cuestionó que estos recursos no se estén utilizando de manera eficiente. “Neuquén tiene muchísimos problemas, es la segunda provincia de ingreso per cápita del Estado, peleando con capital federal, pero faltan viviendas, en algunas localidades no hay conectividad, gas ni servicios básicos. Se ha naturalizado eso”, indicó.