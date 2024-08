Qué dijo la mujer que sufrió el intento de secuestro en Cipolletti

La escalofriante versión de la mujer

En ese contexto, ahora la mujer contó la aterradora experiencia que le tocó vivir. "Yo le digo, ¿necesita algo? Vení, te llevo, me dice. Y yo lo quedo mirando seria, le digo, ¿necesita algo o no? No, vení, te llevo, me dice. Como de una manera insistente", indicó.

Y agregó: "Y yo lo mandé, o sea, le dije que se vaya y ahí me empecé a desesperar de a poco. Y el tipo me dice, dale, vení, subí. De una manera tan ofuscado".

Lejos de hacerle caso, ella siguió su camino y se resguardó en un comercio cercano al tiempo que le pedía ayuda a los vecinos y se comunicó con su marido. Juntos, decidieron regresar al barrio en busca del individuo, encontrándolo finalmente estacionado entre un baldío y una casa de paredes altas.

El hombre, al ser descubierto, huyó nuevamente. La situación, que ya era tensa, escaló aún más cuando una segunda camioneta se interpuso al marido de la mujer, quien estaba persiguiendo al agresor.

"Cuando mi marido lo alcanza, quiso agarrar piedras y tirarle a la camioneta y vino otro vehículo tipo Kangoo o Berlingo, con tres tipos adentro y le tiraron encima mi marido la camioneta. Mientras tanto el otro que me atacó a mí se fue de nuevo hacia el lado de los mercantiles" indicó la vecina que resguarda su identidad por seguridad, en declaraciones que reproduce el sitio Cipo 360.

El hombre tras ser detenido recuperó la libertad, según indicaron desde fiscalía la persona no tenía antecedentes, pero si se le impusieron medidas cautelares, tales como prohibición de acercamiento al lugar donde sucedió el hecho y se le formularon cargos por privación ilegítima de la libertad agravada.

El viernes pasado, la Policía de Río Negro actuó con contundencia tras la denuncia de una mujer que fue acosada por un vehículo en Cipolletti. En cuestión de horas, los oficiales en bicicleta ubicaron y detuvieron al conductor para… pic.twitter.com/RW5QGDPlmp — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 11, 2024

El hombre detenido en Cipolletti acusado de acosar a dos mujeres, una de ellas menor de edad, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. No quedó preso, pero deberá cumplir pautas de conducta.

Serían dos episodios similares

Todo indica que lo narrado tuvo relación con otro suceso similar denunciado unas pocas horas antes: el autor habría sido el mismo sujeto porque mencionaban el mismo modelo de vehículo.

En el segundo episodio las autoridades tomaron conocimiento por un llamado que alertaba que se estaba produciendo una persecución entre vehículos particulares.

Personal de la Comisaría 24 concurrió al llamado por orden de jurisdicción y al llegar al lugar señalado determinaron que un hombre había seguido en su auto a una camioneta Chery Tiggo color verde musco, cuyo conductor había hecho subir a su hija menor, y que la mujer tuvo que escapar del rodado, relató el comisario Diego Domínguez, jefe de la unidad. Es la secuencia que mostró el gobernador.

Con las descripciones recabadas salieron en búsqueda del sospechoso, de alrededor de 40 años, a quien lograron atrapar en inmediaciones de la esquina de Naciones Unidas y Chile.

Domínguez destacó que el hombre negó que hubiera hostigado a la joven, y que manifestó excusas poco creíbles. Como tenían la denuncia anterior que presumían lo involucraba, lo demoraron por averiguación de antecedentes.

En ese lapso ingresó la denuncia. Por orden judicial quedó detenido.