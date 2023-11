¿Qué estabas haciendo en noviembre de 1997?

El 9 de noviembre, tres jóvenes cipoleñas salieron a caminar. Fueron encontradas muertas dos días después. El primer triple crimen de la ciudad partió la historia de la ciudad. Silvina Ojeda Por [email protected]







Las chicas salieron a caminar un 9 de noviembre y aparecieron asesinadas dos días después.

Estábamos cenando en casa, en ese entonces estaba Canal 7 de Neuquén y Canal 10, al menos en mi casa no teníamos cable, en una se corta transmisión y sale en pantalla un comunicado que habían desaparecido tres chicas que habían salido a caminar, mi vieja, nos miró y dijo: “es imposible que desaparezcan, algo les paso”, las miradas entre mis viejos no eran buenas, yo no quise comer, me fui a mi cuarto pensativa.

Al otro día tenía que ir al colegio temprano, tenía que levantarme hiper temprano ya que el bondi en mi barrio (Luis Piedra Buena), pasaba re temprano para ir hasta El Manzanar, era una vuelta literal por todo Cipolletti, le dije a mi vieja que me acompañe a la parada en la calle González Larrosa, nunca en mi vida le pedí a mi vieja eso, me maneje desde mis 9 años sola en la Linea 2 “La Cipoleña” para todos lados, pero esa mañana estaba asustada, me quede pensando lo que había visto en la tele.

Mi vieja, en el camino para acompañarme me dijo que le iba a prender una velita a la Virgencita de San Nicolás, para que aparezcan rápido las chicas, nos dimos un beso y me subí al cole.