¡Qué miércoles! Sin respuestas, organizaciones paralizarán el centro y los principales accesos

Las organizaciones sociales se preparan para una nueva jornada de lucha y movilización para denunciar que el gobierno provincial no cumple con los acuerdos firmados al no concretar e l pago del trabajo realizado por unas 740 personas y la entrega de un refuerzo en las partidas alimentarias prometidas en el marco de la aguda crisis inflacionaria que atraviesa el país luego de la devaluación post PASO.

En principio, e ste miércoles 30 se concentrarán, a partir de las 10 de la mañana, en el Monumento al General San Martín para visibilizar la protesta y marchar por las calles del centro neuquino. Luego realizarán una asamblea para "determinar las actividades a seguir durante el día", si es que no hay respuesta por parte de las autoridades estatales.

En diálogo con LMNeuquén , Luis Ramírez, referente del Polo Obrero , anticipó que no descartan cortar las principales vías de comunicación de la ciudad, así como también interrumpir el tránsito vehicular en varias rutas de la provincia.

"El agravamiento y la metodología dependerá de la respuesta que tengamos", dijo Ramírez para luego advertir que es posible que se "corten Avenida Argentina y las arterias de la parte más céntrica de la ciudad".

Organizaciones sociales partieron hacia los puentes carreteros. gentileza

"En el caso de que el gobierno no cumpla con lo acordado, no quedará descartada la paralización completa de todos los ingresos a la provincia", indicó para luego precisar que la medida podría incluir "acampe con corte de ruta en los tres puentes, en el norte neuquino, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Centenario y Senillosa", por ejemplo.

"Esto ya es insostenible. Mes a mes tenemos que llevar adelante medidas de protesta para exigir que el gobierno haga lo que corresponde. Lo que pedimos ya está aprobado en sus presupuestos", expresó indignado.

"El gobierno no está cumpliendo con el refuerzo de las partidas alimentarias. El viernes se comprometió que el lunes entregaría mil raciones extra por la situación excepcional en los comedores y merenderos debido a la gran inflación que hubo después de las últimas elecciones. Sin embargo, no lo hizo", puntualizó.

"Por otro lado, una semana nos entregan productos cárnicos, pero sin verdura, la otra nos entregan la verdura pero no la carne. El gobierno no cumple con las cosas como corresponde en forma constante", comentó visiblemente ofuscado.

En cuanto a la situación alimentaria, Ramírez resaltó que solo en Neuquén Capital mensualmente elaboran más de 25.368 de raciones alimentarias en comedores y otras 28.940 en merenderos. En ese marco, enfatizó que el gobierno provincial aporta menos del 20% de los alimentos.

organizaciones sociales- corte en los puentes- puentes carreteros- plan de lucha- reclamos.jpg Gentileza

"La semana pasada levantamos las medidas de fuerza, pero del viernes al lunes el gobierno incumplió el acuerdo", lamentó antes de referirse a la falta de pago de 740 puestos laborales. "No se está pagando lo que corresponde a mes vencido. Hoy lo que estamos pidiendo que nos paguen no es siquiera de agosto que está terminando, es lo que corresponde al mes de julio que debería haberse pagado el 20. Ya está terminando el mes y aún no se ha efectivizado este pago", recalcó.

"Esto no es chamuyo, ellos hacen el depósito y se destraba buena parte del conflicto. Son 740 compañeros y compañeras que necesitan el dinero para poder alimentar su familia", sentenció.

"Las Organizaciones tenemos más de 2500 puestos de trabajo en toda la provincia, desde Chos Malal a Zapala, pasando por Cutral Co, Senillosa, Plottier, Junín de los Andes, San Martin de los Andes, Centenario y Neuquén capital. Desarrollamos obras de mejoramiento habitacional, veredas, conexiones de electricidad, agua, cloacas; construimos espacios de la mujer, productos textiles, premoldeados. También realizamos capacitaciones en construcción en seco, albañilería, gas, instalación de agua y cloaca, informática, seguridad higiene, sistemas constructivos de casas, producción de alimentos, espacios de cuidados, talleres de música, recreativos, y violencia de genero", explicó.