Qué no le puede faltar a la caja navideña: la opinión de los neuquinos

Así, la mayoría de los neuquinos consultados, por no decir todos, mencionaron al pan dulce como el producto que no puede faltar en ninguna canasta navideña. En la pulseada del pan dulce con fruta y el que no tiene o lleva chips de chocolate, gana la última opción. Algunos nunca recibieron esta atención de fin de año, como manda la costumbre en distintas empresas y lugares de trabajo. "Nunca tuve el privilegio", dijo uno.

Nqn_20130131_31.JPG La canasta navideña, un clásico de fin de año.

Otra vecina apeló al humor para tirar que todavía está esperando la de ella. "Soy mi propia jefa y me estoy por despedir si no me regalo algo", bromeó.

Otros, en cambios, si recibieron canasta navideña y fueron agradecidos. Incluso hubo un caso que se mostró por demás sorprendido, ya que la canasta navideña superaba con creces sus expectativas. "Vino bastante jugosa para ser honesto", expresó. Otra neuquina también fue agradecida: "Siempre se han portado bien en mi trabajo. Las cajas vienen bien completitas".

Pan dulce y alcohol

Volviendo a los productos que no pueden faltar, después del pan dulce, otros mencionaron las tradicionales garrapiñadas y el mantecol. "Pan dulce y garrapiñada, que es lo que los chicos piden", reconoció una señora. Alguno también mencionó al maní con chocolate. "Eso no puede faltar", indicó. Después, advirtieron que no puede faltar la sidra, un buen vino o un champagne.

Al respecto, una vecino consultada por LMPLay hizo un llamado de toma de conciencia para evitar consecuencias lamentables en torno a las fiestas cuando las personas celebran con alcohol y luego se suben a un auto. "Lo importante es que si toman, no manejen. En este tiempo, hay que ser muy consciente y tener cuidado. Con mi esposo hacemos eso, tiramos la moneda. Uno de los dos se sacrifica. Siempre pierde él", manifestó la mujer.

El ingrediente principal

Hacia el final, un vecino sorprendió con su respuesta y le puso el broche de oro a la nota: "Lo que no puede faltar es amor. La letra A es un prefijo negativo. Mor es muerte. La persona que logre quitarte la muerte de encima y dejarte la vida, pero cuando se aleja de vos sentís que te morís, ese es el verdadero amor".