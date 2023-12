¿Qué pasó? La fake news de Francisco Sánchez sobre el corte en el puente carretero

El posteo realizado en X (ex Twitter) fue a las 12.45. "Puente Neuquén/Cipolletti, @JMilei y @PatoBullrich haciendo cumplir la Constitución", escribió Sánchez, quien acompañó al texto con un video que, claramente, no muestra imágenes de la zona. Hasta las 14 el video había cosechado 3.580 reproducciones, 159 likes, 34 reposteos y 9 comentarios. Sánchez tiene 44.600 seguidores.

Otros comentarios también se sumaron: "Eso es una autopista de BS AS, cosa q no existe en la zona... No desinformen xfavor"; "Francisco si no me equivoco ese es el peaje del ramal pilar de panamericana mano a caba"; "Qué pasó Francisco? Nunca cruzaste el puente?"; "Por "error" subió un video que no es, pero ni ahí de borrarlo, son una mentira quieren meter miedo y así gobernar matando de hambre a la gente una dictadura moderna digamos, nefastos".

¿De qué es el video que publicó Francisco Sánchez?

En el marco de los fuertes operativos de Gendarmería Nacional, en una jornada en la que se espera una importante movilización en Buenos Aires y otros puntos del país, la fuerza de seguridad sorprendió con diversos controles. En algunos casos, los efectivos se subieron a los colectivos que circulaban en dirección a Plaza de Mayo, filmaron a los pasajeros y los interpelaban para saber adónde se dirigían.

Este miércoles a la mañana, Gendarmería Nacional detuvo a un micro escolar, en el peaje Pilar de Panamericana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, por estar en infracción. Luego, identificó a sus 30 pasajeros como “posibles manifestantes” y, al ser consultados hacia dónde se dirigían, no supieron explicarlo.

Si bien se dejó ir al vehículo, las personas que se encontraban en él tuvieron que descender y continuar viaje por sus propios medios. “El servicio carecía de contrato y llevaba gente parada y sin lista de pasajeros”, detallaron desde Gendarmería a La Nación.