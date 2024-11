Qué pasó con la madre y el hijo que viven en las calles de Neuquén

madre e hijo- vecinal- Belgrano.jpg Iveth y Hugo cómodos en el nuevo espacio que les pudieron conseguir.

Por qué tuvieron que vivir en las calles

"Las condiciones que ponen los locatarios para ingresar son absolutamente excluyentes", dijo Lucas Porro. "No solo es que Neuquén tiene los alquileres más caros del país". Explicó que las personas en situaciones similares a Iveth y Hugo no tienen forma de brindar ningún tipo de garantía, como un recibo de sueldo o una propiedad. "Esto hace que a ellos se les dificulte y terminen en la calle".

En Neuquén un monoambiente en una zona lejana al centro puede llegar a valer $500.000 y es una de las ciudades con el mercado inmobiliario con valores más altos del país.

Porro estimó que Iveth tiene 82 años, aunque no sabe a ciencia cierta. Durante un tiempo, estuvieron durmiendo en inmediaciones de un supermercado del Bajo. También en una garita de colectivo. En las guardias de los hospitales no pudieron hacerlo. "Ahora estamos como nos ves, las 24 horas, acá, en este lugar (Dorrego y Metán)", enfatizó Hugo hace días en diálogo con LMNeuquén.

Madre e hijo en situación de calle.jpg

Es la segunda vez en la vida de los dos que terminan en situación de calle. "La primera vez yo estuve mal... me sentía muy mal y nunca había estado así, de esa forma yo. Y no es porque uno haya cometido errores. Yo he trabajado. Ahora no pensaba que íbamos a volver a estar (en la calle)", manifestó la señora.

Hugo recordó que hasta abril de 2024 vivieron en una propiedad del barrio Sapere que les alquilaba Desarrollo Social de la Provincia. "Vivimos ahí los últimos 15 años", contó. En teoría, el gobierno dejó de pagar, la dueña del inmueble les pidió el departamento y se tuvieron que ir. "Necesito algo urgente porque mi mamá así no puede estar", había dicho Hugo.

"Ellos ahora están cómodos. Les dejamos colchones, frazadas y comida", afirmó Porro. "Sabemos que esta es una solución temporal hasta que ellos encuentren un lugar. Estamos viendo de aumentarle la plata que le llega a Iveth, así pueden permitirse un lugar mejor".

Iveth cobra 200.000 mediante un beneficio social que le brinda el estado por su situación vulnerable y su avanzada edad.

Hace días, Hugo había comentado que las autoridades les habían indicado que busque un alquiler. "Pero cómo voy a buscar yo un alquiler con mi mamá así como está...no puedo, no puedo", dijo en su momento el hombre que por estas horas está bajo techo.