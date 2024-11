Madre e hijo deambulan por Neuquén y viven en la calle: "Necesitamos un techo"

Madre e hijo en situación de calle (8).jpg

Es un misterio cómo y por qué eventos desafortunados no pudieron salir adelante. Tampoco quieren contarlo. Sin embargo, Hugo se apoya en su fe en Dios y recuerda que "la esperanza es lo último que se pierde". Dice que el Señor a él no lo abandonó y que por lo mismo no abandonará a su madre. "Yo no trabajo, tengo que estar con mi mamá y necesitamos un techo ya", expresó. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Piden techo para vivir

En una entrevista con LMNeuquén, reclamaron este miércoles una solución habitacional. Hugo recordó que hasta abril de 2024 vivieron en una propiedad del barrio Sapere que les alquilaba Desarrollo Social de la Provincia. "Vivimos ahí los últimos 15 años", contó. En teoría, el gobierno dejó de pagar, la dueña del inmueble les pidió el departamento y se tuvieron que ir. "Necesito algo urgente porque mi mamá así no puede estar", reiteró su hijo.

Durante un tiempo, estuvieron durmiendo en inmediaciones de un supermercado del Bajo. También en una garita de colectivo. En las guardias de los hospitales no pudieron hacerlo. "Ahora estamos como nos ves, las 24 horas, acá, en este lugar (Dorrego y Metán)", enfatizó Hugo.

Es la segunda vez en la vida de los dos que terminan en situación de calle. "La primera vez yo estuve mal... me sentía muy mal y nunca había estado así, de esa forma yo. Y no es porque uno haya cometido errores. Yo he trabajado. Ahora no pensaba que íbamos a volver a estar (en la calle)", manifestó la señora.

La solidaridad de algunos vecinos

En el barrio algunos vecinos solidarios les acercan agua caliente. "Ellos van y vienen, todo bien. No hay peligro", dijo su hijo.

Comentó que a veces tiene que pedir un taxi para acercar a su madre hasta un baño de la estación de servicios que está en calle Bahía Blanca. "Yo camino, solo que por ahí estoy un poco cansada. Ahora necesito un techo para vivir, pero hago cosas. Puedo hacer galletitas, pancitos dulces, tartas", sostuvo la mujer.

Hugo aseveró que hasta el momento, y pese al interés y difusión que los medios de comunicación realizaron del caso, todavía nadie de los gobiernos municipal y provincial se acercó para verlos ni para ofrecerles una solución. "Soy yo el que he ido y no al revés. Yo tengo que ir a hablar. Ellos no vienen acá. Y me dicen que busque un alquiler, pero cómo voy a buscar yo un alquiler con mi mamá así como está...no puedo, no puedo", sostuvo.

Afirmó que puede pagar hasta 200.000 pesos de alquiler, un beneficio social que tramitó el Estado para su madre. Pero los días pasan y no pueden aún revertir su situación de gran vulnerabilidad social. Mientras tanto, duermen sentados.

"Necesito un techo urgente, algo para que ella esté bien y comamos juntos". Hugo Peña, hombre en situación de calle.