Qué respondieron desde el Castro Rendón a la denuncia por falta de comida

A través de un comunicado salieron al cruce de ATE Salud, que indicó que no estaba garantizada para este mes las más de mil raciones diarias para pacientes y personal.

El delegado de ATE dentro de la junta interna del hospital, Juan Millapán , denunció en declaraciones a LU5 que “desde la semana pasada, los nutricionistas que están a cargo de la cocina del Castro Rendón les informaron a los cocineros y las cocineras que, de acá a fin de mes, por ahora, no estaba garantizada la cantidad de insumos”.

El delegado estimó que se trata de unas 1.100 raciones diarias, entre las 700 de la mañana y unas 400 por la tarde/noche. Los fines de semana esa cifra disminuye. Además, de que cada paciente debe recibir su alimento conforme a su diagnóstico, dado que se debe prever que algunos son hipertensos, otros diabéticos, u pacientes con problemas gástricos. “Lo preocupante es que no se estén garantizando las raciones. Dicen que hay que achicar la cantidad de comida no solamente para pacientes, sino para compañeros que hacen recargo o guardias, ya que no están garantizados los insumos para brindar la dieta”, dijo Millapán.