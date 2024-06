Qué significa el presentismo en las escuelas que se aprobó en la Legislatura neuquina

aten en la legislatura por el presentismo

La otra modificación tiene que ver con que este incentivo no va a poder ponerse en discusión en las mesas de negociación salarial que el gremio y el Ejecutivo llevan adelante todos los años. O sea, no podrán eliminarlo.

Además, también se eliminó el requisito de capacitaciones para lograr el pago adicional. A partir de la aprobación de este proyecto los docentes contarán con un adicional remunerativo no bonificable, con destino al personal del escalafón docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial.

Estarán alcanzados por este beneficio, según indica el proyecto, todos los agentes que cumplan con los requisitos de presencialidad.

En cuanto al método de liquidación de este pago extra, el proyecto de ley establece que será liquidado con una periodicidad trimestral, con los haberes mensuales devengados de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, considerándose su devengamiento mensual a los efectos de la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC).

¿Quién percibirá el presentismo?

El presentismo será percibido por aquellos agentes cuyas inasistencias no superen las tres por trimestre, con un límite de dos por mes, debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias.

El diputado autor del proyecto, Claudio Domínguez, (MPN) recordó a LMNeuquén que esta iniciativa la había presentado con anterioridad en 2013, y solo contó con el apoyo de otro legislador, luego en 2018, cuando lo acompañaron 3 diputados y la semana pasada donde ya 9 legisladores habían adelantado su apoyo.

"En el plenario acordamos algunos cambios. Sacamos la palabra incentivo y pusimos adicional docente, en respuesta al reclamo de que decían que estaba prohibido el trabajo incentivado. En ese sentido también sacamos el requerimiento de las capacitaciones para que no se generen dudas", explicó el legislador.

Domínguez hizo números y destacó que si la totalidad de los docentes que trabajan en la provincia alcanzan este adicional por presentismo el Ejecutivo deberá desembolsar cerca de "3 mil millones mensuales y 33 mil millones de pesos anuales", y destacó que serían alrededor de "120 mil pesos por trimestre para el docente que menos gana, y 300 mil para el que más gana".

El diputado recordó que en la actualidad, solo por licencias, el Gobierno provincial abona 100 mil millones de pesos al año, por lo que consideró que al mejorar esto, el nuevo pago adicional se podría abonar "a través de este ahorro".

"Otro tema que se cambió es en el tema de las suplencias, sacamos las suplencias y lo cambiamos por todas las que establece la ley vigente, para que no haya dudas sobre si hay algún tipo de licencia que no entra en este beneficio", comentó el legislador, quien destacó que esto "es un plus, no se recorta el derecho de nadie, el docente va a seguir cobrando el sueldo como lo cobra, es solo un plus para que cumpla con no faltar más de tres días en el trimestre".