Quedó solo y desamparado en la ruta en plena tormenta, pero apareció su ángel guardián

Emotivo mensaje a su "ángel guardián"

"Durante esos interminables 80 o 100 kilómetros, me alumbraste el camino, me protegiste del viento y la lluvia, me diste la seguridad que necesitaba para seguir y me cuidaste hasta llegar a destino", escribió Rebmann en su publicación, con la esperanza de encontrar a su salvador.

El gesto del camionero, simple, pero invaluable, se convirtió en un símbolo de la hermandad en la ruta, como consigna el sitio Noticias Net al hacerse eco de esta hermosa historia. "En un mundo donde todo parece tan apurado y egoísta, encontrarse con alguien como vos es un recordatorio de que todavía hay gente buena dando vueltas por ahí", expresó el motociclista.

Rebmann llegó sano y salvo a su hogar, pero no sin antes prometer que haría todo lo posible por agradecerle a aquel desconocido que, sin saberlo, pudo haberle salvado la vida. "No sé dónde estarás ahora ni qué caminos recorrerás, pero te deseo lo mejor. Que la vida te devuelva el doble de la ayuda que me diste y que siempre tengas una buena ruta", concluyó.

La publicación se viralizó y cientos de personas se sumaron a la búsqueda de este héroe anónimo. Quizás nunca se sepa su identidad, pero su acto desinteresado ya dejó una marca imborrable en la ruta. ¡Genio!

El mensaje completo

Agradecimiento a un camionero anónimo

A vos amigo, que no sé quién sos ni vos tampoco sabés quién soy yo, pero lo que sí tengo claro es que anoche fuiste mi ángel guardián en la ruta. Solo espero que te encuentres con este mensaje y sepas que hablo de vos.

Yo viajaba en moto este viernes/sábado (entre las 23 y 00hs.) desde San Antonio Oeste hacia Viedma, cuando la tormenta nos cayó encima con todo. Lluvia, viento, sin visibilidad prácticamente y sin poder parar en ningún lado buscando un refugio. Y por alguna razon que no puedo explicar fue que ahí apareciste y estuviste vos.

Durante esos interminables 80/100km, estuviste alumbrándome el camino, haciéndome reparo del viento y la lluvia, dándome la seguridad que necesitaba para seguir y cuidándome hasta llegar a destino.

Ese gesto desinteresado, esa solidaridad, ese compañerismo en la ruta, es algo que vale más que el oro. En tiempos donde todo parece tan apurado y egoísta, encontrarse con alguien como vos es un recordatorio de que todavía hay gente buena dando vueltas por ahí.

Creo firmemente de que si logré llegar sano y salvo a casa con mi familia, en gran parte fue gracias a vos. No sé dónde estarás ahora ni qué caminos te tocarán recorrer, pero te deseo lo mejor. Que la vida te devuelva el doble de la ayuda que me diste y que siempre tengas una buen ruta en tus próximos viajes

¡Gracias de corazón!