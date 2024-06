Quemando ahorros para llegar a fin de mes: el escenario de junio en Argentina

“Milei destruye totalmente la inflación”, posteó Iñaki Gutiérrez el ex community manager del presidente , que quedó fuera de juego por un polémico posteo y ahora se dedica sólo a manejar TikTok.

De hecho, el número del 4,2% de inflación de mayo fue “un numerazo” (en Neuquén alcanzó el 4,9%) pero hay más cifras gigantes para analizar: una es que una familia neuquina necesitó 989.051 pesos para no ser pobre y la otra es que con menos de 437.633 pesos, sos indigente en Neuquén.

León inflación Milei.jpeg La imagen del león destrozando la inflación. La forma de comunicar que tiene Javier Milei con medidas de impacto. Pero una parte de la sociedad usa sus ahorros para pagar deudas.

Claramente hay una franja de neuquinos que se está quedando fuera del sistema, y al menos la política de optimismo por la caída de la inflación, necesita un replanteo contextual.

Encuesta: apoyo al gobierno, economía y ahorros

El sondeo de Zuban-Córdoba sobre la gestión del gobierno nacional y la dirección en la que va el país, más la imagen positiva de los principales dirigentes nacionales, dejó mucha tela para cortar.

Y una de ellas es que pocos vislumbran que la situación económica personal vaya a mejorar, más allá de los datos de la macroeconomía. Hay un acostumbramiento a cierta agonía e incertidumbre, y convivir con esta idea parece demasiado pesado.

Carlos Maslatón, el abogado mediático liberal que incursiona en las redes sociales y en los programas de televisión, fue crítico en estas horas, por la situación del país.

mieli perros.jpg Javier Milei y sus perros. La imagen del presidente cayó pero hay un núcleo duro que defiende a capa y espada al gobierno.

“Caputo y Milei armaron un país carísimo, fabricando deudas infinitas para un Estado ya fundido, que es pura recesión y que no puede funcionar”, escribió en su cuenta de X.

Según los números de Zuban, el 72,5% de los encuestados dijo que su situación económica empeoró desde que Milei es Presidente y sólo el 25,2% contestó que hubo una mejora en estos seis meses. También hay otro dato que alarma y es que muchos de quienes generaron un ahorro, tanto en pesos o en dólares, se están desprendiendo de esos activos para pagar deudas o llegar a fin de mes.

Los dilemas de la casta y el pueblo

El 54,9% de los 1400 encuestados de manera on line contestó que está recurriendo a sus ahorros para sobrevivir, y el 40,8% afirmó que no realiza esa práctica. También hay otro dato, que de alguna manera genera ruido entre el núcleo duro del votante libertario y es que el 70,5% opina que el ajuste “lo estamos pagando todos” y no los políticos o la casta.

Mieli sigue teniendo un amplio apoyo popular, pese a la caída de su imagen en estos seis meses. El 64% contestó que lo votó en las elecciones para castigar a la casta política y que si el país no cambia, es culpa, precisamente, de los políticos.

Una idea que parece quedar dando vueltas en un laberinto, en una economía donde la inflación baja, la pobreza sube, los salarios no se recomponen y la incertidumbre es la moneda de cambio de todos los días.