"Queremos una solución", el reclamo por la entrega de terrenos en San Patricio del Chañar

Desde la cooperativa MTD denunciaron que el intendente desconoce el proyecto y no quiere entregar los lotes.

"Se tomó una parte de la Picada 9, que era para hacer Parque Industrial, se llamó a licitación a varias empresas, pero como no hubo ninguna, entonces se tomó el lugar para barrio y se cambió la ordenanza", explicó. A partir de allí, se acordó la entrega de lotes para los 140 socios de la cooperativa MTD y de otras cooperativas.

Según contó Jara, el proyecto se llevó a cabo con los concejales que estaban el año pasado, entre ellos, el intendente actual que, denunció, "hoy lo desconoce" y "dice que no hay documentación de eso, que no hay nada". La mujer reclamó: "No puede decir que desconoce del tema cuando él aceptó".

Además, dijo que hace tiempo piden una audiencia y que han entregado notas para ser atendidos. "Queremos que nos diga cuál es el motivo por el cual no quiere entregar los lotes", insistió.

Hay una ordenanza, la 1369/23 con su resolución correspondiente, que establece cada lote con los nombres de los socios, contó la referente del MTD. "Pero el intendente dice que no está esa documentación", resaltó.

La referente barrial contó que, en algún momento, Núñez planteó la imposibilidad de entregar los terrenos en la picada 9 por la complicación para llevar la luz y el gas. Pero Jara se preguntó, entonces cómo lo iban a hacer si eso era destinado a un Parque Industrial y recordó que hay gente viviendo en las chacras de los alrededores. "Entonces ese no es el problema", cuestionó.

"Fue la vicepresidenta del Concejo a decir que están las firmas, que la documentación está bien, nada más que fue entregada fuera del año que Bertoya salió. Legalmente, está hecho todo, pero no quieren entregar", afirmó e insistió que tienen la resolución y la ordenanza en mano. "Así como estamos nosotros, hay otros vecinos que tienen en la misma picada 9 entregas de terrenos y nada. O sea que son más de 140 vecinos. Queremos una solución porque lo venimos peleando hace rato", concluyó.

Impulsan lotes para toda la provincia de Neuquén

Dos meses atrás, el bloque del MPN presentó en la Legislatura un proyecto de ley con el fin de impulsar y coordinar la inversión pública y privada para promover un desarrollo urbano equitativo y sostenible en la provincia del Neuquén. La norma prevé instaurar el concepto de Consorcio Urbanístico y cuenta con el acompañamiento de los legisladores de Hacemos Neuquén Alberto Bruno y Guillermo Monzani; de Juntos Carina Riccomini y de Comunidad Matías Nicolás Martínez, Héctor Novoa, Zulma Reina, Mónica Guanque y Francisco Lepore.

El objetivo, se indicó, consiste en reducir la especulación del valor del suelo y abordar la diversidad de la demanda de acceso al suelo urbano, garantizando condiciones justas de acceso a la propiedad y equidad territorial mediante la colaboración entre los sectores público y privado, asegurando infraestructuras, equipamientos y servicios adecuados