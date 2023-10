"Que un dirigente incida en la votación de la gente, sobre todo dirigentes que no están en el balotaje, no tiene ningún mérito admisible", agregó en clara alusión a Bullrich, quien en menos de 48 horas hizo "tabula rasa" con el candidato libertario que además de descalificarla en varias ocasiones, la llamó "montonera tira bombas en jardines de infantes", por lo que ella le inició una causa penal.

"Creo que podemos dar opiniones individuales de lo que vamos a hacer el 19 de noviembre cuando tengamos la motivación para hacerlo. Me parece que la gente del PRO, de Juntos por el Cambio, debe conservar la tranquilidad. Estos son momentos de reflexión, de analizar qué es lo que nos pasó el día domingo, de repensar el futuro. Sabemos que tenemos 10 gobernadores en la República Argentina que van a tener una enorme responsabilidad en sus territorios y sabemos que esos 10 gobernadores de Juntos por el Cambio van a tener un presidente que no es de Juntos por el Cambio, con lo cual hay muchas cuestiones para reflexionar, pensar y organizarnos de cara a lo que viene", subrayó.

Tras remarcar que "la democracia no termina el 19 de noviembre", Bermúdez expresó: "Me parece que tensionar los espacios políticos -sea el PRO, radicalismo, Juntos por el Cambio- es un error. Los dirigentes tenemos que apostar a la continuidad de este espacio que creo que le hizo bien a la democracia argentina porque es un pilar de una propuesta republicana, institucional, viable, razonable tanto cuando le tocó gobernar como cuando le tocó ser oposición".

Al ser consultado si en la previa a las primarias avizoraban este quiebre, el concejal contestó: "Para nada". "Creo que hay una tensión lógica de cuando no se alcanza un resultado. Reproches seguramente cruzados, por eso me parece que no es un momento para tomar decisiones", dijo, insistiendo en el "error" de Macri y Bullrich de jugarse el todo por el todo para apoyar al candidato que muchos temen como un "salto al vacío" y que cuestionan por la violencia de sus modos, expresiones y propuestas (como la liberalización de la tenencia de armas, venta de órganos y eliminación total del Estado para que las relaciones humanas se rijan por la lógica de mercado).

"En términos generales, no se toman decisiones ni cuando uno está muy eufórico o muy deprimido. Nosotros no estamos en el balotaje, no tenemos que decir absolutamente nada", recalcó y agregó que es necesario cuidar la relación entre quienes integran Juntos por el Cambio para "seguir funcionando bien, de modo de volver a ser -cuando nos toque- una nueva alternativa para la gente de Neuquén y de la Argentina".

"Tenemos que reflexionar", insistió: "Lo que nos pasó fue algo muy fuerte. El año pasado, a esta altura del mes nadie dudaba que Juntos por el Cambio iba a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque representábamos las preocupaciones de la gente. Cuando el gobierno hacía las cosas mal, ahí estábamos nosotros en la calle. Después entramos en una interna feroz que nos desenfocó de esa representación que teníamos. Le empezamos a hablar a la gente, no de proyectos, sino de nuestros problemas internos en la elección de candidatos. En vez de ser lógicos ganadores de una elección, salimos terceros. Tenemos que reflexionar para volver a ser lo que fuimos", enfatizó.

Respecto a los electores resaltó: "El votante va a resolver el 19 de noviembre, no necesita que le digan a quién votar. El 95 por ciento de los afiliados del PRO ya deben saber a quién votar. Yo ya sé a quién votar desde el domingo cuando Patricia Bullrich dejó de tener posibilidad".