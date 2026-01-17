Quién era el motociclista que falleció tras un fuerte impacto sobre Ruta 7

Un hombre de 32 años murió en la madrugada de este sábado. A la altura de la Avenida Raúl Alfonsín chocó contra cartelería y el guardarraíl.

En la madrugada de este sábado se registró otra muerte en las rutas de acceso a la capital neuquina. Un hombre, de 32 años, falleció prácticamente en el acto cuando circulaba con su moto por Ruta 7 en dirección Centenario- Neuquén.

El motociclista perdió la vida en la Avenida Raúl Alfonsín al perder el control del vehículo y subirse a una dársena tras impactar de lleno contra una cartelería y luego contra el guardarraíl.

El hecho ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada del inicio de este fin de semana. Así lo confirmó, pasado el mediodía, a LM Neuquén el comisario Pablo Encina, coordinador de la Dirección Tránsito Neuquén , quien señaló que el personal policial de la Comisaría Cuarta fue el primero en arribar al lugar del siniestro vial y constatar la presencia de un único protagonista: un motociclista de 32 años .

Según se pudo determinar con las primeras pericias, la víctima transitaba por la Avenida Alfonsín con sentido Norte-Sur. En esas circunstancias, subió por una de las dársenas que divide la arteria y, al hacerlo y por motivos que se desconocen, perdió el control de su rodado.

accidente fatal motociclista ruta 7

En esa secuencia, impactó violentamente contra una pieza de cartelería junto a la calzada y luego contra el guardarraíl, lo que le causó lesiones que llevaron a su deceso prácticamente en el acto.

Los efectivos solicitaron la presencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que concurrieron con una unidad y corroboraron el deceso del motociclista. Posteriormente, la Policía se habría contactado a su familia para darles la triste noticia.

Su identidad

En horas de la tarde, fuentes consultadas por LM Neuquén confirmaron que el motociclista fallecido esta madrugada tenía domicilio en la capital neuquina y que fue identificado como Claudio Darío Navarrete, efectivamente de 32 años.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue de la Ciudad Judicial. Previa intervención del personal de Accidentología Vial que peritó la escena mientras el personal de Investigaciones relevó cámaras de la zona y tomó declaración a algunos testigos.

Sobre la causa del siniestro vial, aún se desconoce exactamente qué lo desencadenó, aunque se pudo verificar que no hubo terceros involucrados. Para determinar los hechos, el fiscal de Delitos Contra las Personas, Andrés Azar, ordenó que se le practique una autopsia.

Violento choque en Ruta 7

Hace menos de 48 horas, sobre la noche del jueves, la Ruta 7 también fue escenario de un accidente de tránsito, aunque fue a 14 kilómetros de Añelo. Se registró un fuerte choque sobre la calzada. No tuvo el mismo desenlace dado que el conductor de la camioneta, por fortuna, no sufrió lesiones y prescindió de la asistencia médica, aunque fue atendido de manera preventiva por una ambulancia del SIEN en el lugar. En tanto, los daños materiales fueron severos: la camioneta blanca quedó con el frente gravemente dañado.

El accidente de tránsito ocurrió a 5 km del puesto de emergencia, por lo que la asistencia llegó en cuestión de minutos. De forma imprevista una vaca suelta blanca y marrón se cruzó justo cuando pasaba una camioneta, que no pudo esquivarla e impactó de lleno contra el animal, por lo que se registraron fuertes lesiones que derivaron en su muerte.

choque ruta 7 vaca

Como consecuancia del impacto, efectivos arribaron al lugar y solicitaron colaboración de Bomberos Voluntarios. De acuerdo a lo informado, el bovino salió despedido 10 metros y cayó a la banquina en un sector de vegetación. El el subcomisario Angel Matus dijo que el dueño del animal no pudo ser localizado: "Es un orejano no posee marca ni señal, el animal queda ahí, está fuera del radio urbano".

Además, señaló que habitualmente el sector es frecuentado por animales sueltos porque no hay alambres que limiten los campos. "Ante llamados de la comunidad, División Tránsito corre a los animales; la falta de comida de pastaje hace que el animal salga a caminar", aseguró.