Murió un motociclista tras un brutal choque en Ruta 7

El hecho ocurrió esta madrugada en la Avenida Ricardo Alfonsín. El hombre habría muerto en el lugar.

Un motociclista murió esta madrugada en Ruta 7 luego de impactar contra el guardarraíl. El hecho ocurrió en las primeras horas de este sábado. En el lugar intervino personal del SIEN y de la Policía. Según los primeros datos, el conductor circulaba por la Avenida Ricardo Alfonsín en dirección a Neuquén e impactó cuando ingresaba al derivador .

Pasado el mediodía, el comisario Pablo Encina, coordinador de la Dirección Tránsito Neuquén, informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de la 1. El personal policial de la Comisaría Cuarta fue el primero en arribar y allí constató la presencia de un único protagonista: un motociclista de 32 años .

Según se pudo determinar con las primeras pericias, la víctima transitaba por la Avenida Alfonsín con sentido Centenario-Neuquén , es decir hacia el sur. En esas circunstancias, subió por una de las dársenas que divide la arteria y, al hacerlo y por motivos que se desconocen, perdió el control de su rodado.

En esa secuencia, impactó violentamente contra una pieza de cartelería junto a la calzada y luego contra el guardarrail, lo que le causó lesiones que llevaron a su deceso prácticamente en el acto.

motociclista muerto en ruta 7

Los efectivos solicitaron la presencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que concurrieron con una unidad y allí constataron el deceso del motociclista.

Encina confió que el hombre tenía domicilio en Neuquén capital, ya pudo ser identificado y se contactó a su familia para darles la triste noticia. No obstante, aún no se ha informado su identidad.

Personal de Accidentología Vial peritó la escena y personal de Investigaciones también relevó cámaras de la zona y tomó declaración a algunos testigos. Gracias a todo esto, aunque aún no se conoce exactamente qué desencadenó el accidente fatal, sí se pudo verificar que no hubo otros involucrados. Con esta certeza, por ahora solo se puede conjeturar que pudo tratarse de un error humano o la víctima pudo haber sufrido alguna descompensación.

Para arrojar más luz sobre este punto, el fiscal de Delitos Contra las Personas, Andrés Azar, ya pidió que se le practique una autopsia al cuerpo.

Ruta 40: fuerte choque dejó un motociclista hospitalizado

Días atrás, un fuerte choque entre un motociclista y el conductor de un auto se registró en la Ruta 40, en Villa La Angostura. El conductor del rodado menor debió ser hospitalizado por los golpes. Se investigan las causas del accidente.

El portal Diario Andino indicó que el siniestro tuvo lugar el martes 6, a la altura de la intersección de la ruta nacional con calle Osa Mayor, en la localidad cordillerana de Villa La Angostura.

Según consignaron, el accidente fue protagonizado por un motociclista y el conductor de un auto marca Toyota color blanco, quienes por motivos que se investigan, colisionaron en la intersección. Se estima que ocurrió mientras uno de ellos intentaba incorporarse a la traza nacional desde el camino urbano, de tierra, sin notar la presencia del otro.

choque ruta 40

Efectivos de la Comisaría 28 se hicieron rápidamente presentes en la escena tras recibir el alerta y convocaron a una ambulancia del hospital local para asistir a las víctimas.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó lesionado, mientras que los ocupantes del automóvil no presentaron heridas, según se informó oficialmente.

El motociclista fue asistido en el lugar por personal de Salud y, de manera preventiva, trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad. No obstante, se encontraría fuera de peligro.