Violento choque de una camioneta terminó con una vaca muerta en Ruta 7

El siniestro ocurrió a 5 kilómetros del puesto de emergencia. El animal salió despedido y agonizó al costado de la ruta.

Este jueves por la noche hubo un fuerte choque en la Ruta 7 a 14 kilómetros de Añelo. Desafortunadamente, una vaca suelta blanca y marrón se cruzó justo cuando pasaba una camioneta que no pudo esquivarla e impactó de lleno contra el animal, por lo que se registraron fuertes lesiones que derivaron en su muerte.

El accidente de tránsito ocurrió a 5 km del puesto de emergencia, por lo que la asistencia llegó en cuestión de minutos. A raíz del impacto, efectivos arribaron al lugar y solicitaron colaboración de Bomberos Voluntarios.

"Nos anoticiamos del hecho a las 22:50 por un llamado a la Comisaría 10, por lo que se constituye personal policial, en un sector de curva contracurva al frente del estaclecimiento San Cayetano", indicó el subcomisario Angel Matus.

"El primer protagonista es el conductor de la camioneta Ford Ranger perteneciente a una empresa petrolera, y luego, por motivos que se desconocen, el animal se encuentra en la cinta asfáltica e impacta de manera frontal", señaló.

De acuerdo a lo informado, el bovino salió despedido 10 metros y cayó a la banquina en un sector de vegetación. El dueño del animal no pudo ser localizado: "es un orejano no posee marca ni señal, el animal queda ahí, está fuera del radio urbano". Además, señaló que habitualmente el sector es frecuentado por animales sueltos porque no hay alambres que limiten los campos. "Ante llamados de la comunidad, División Tránsito corre a los animales; la falta de comida de pastaje hace que el animal salga a caminar", dijo.

Por su parte, el conductor de la camioneta, por fortuna, no sufrió lesiones y prescindió de la asistencia médica, aunque fue atendido de manera preventiva por una ambulancia del SIEN en el lugar. En tanto, los daños materiales fueron severos: la camioneta blanca quedó con el frente gravemente dañado.

Personal de la División de Tránsito realizó un corte momentáneo para realizar las pericias correspondientes del siniestro, por lo que requirieron precaución a los camiones y vehículos en general. Para constatar las distancias, los policías tuvieron que recorrer el área con linternas.

Un conductor borracho chocó a trabajadores petroleros e intentó fugarse

Este jueves por la mañana se registró un grave accidente de tránsito en la Ruta 51 camino al Lago Mari Menuco que generó gran preocupación. En primera instancia, se trata de un choque y vuelco con dos camionetas involucradas, una de las cuales, por lo cual se movilizaron varias unidades de tránsito de Villa Obrera al sitio.

Según informó a LM Neuquén el subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez, el hecho se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana en el kilómetro 18.

Respecto de la dinámica, la información preliminar indica que una camioneta SW4 cruzó de carril y chocó desde atrás a una camioneta Ford Ranger de la empresa LPL Service, que se dirigía al sector Lindero Atravesado con trabajadores petroleros rumbo a su jornada laboral.

Choque, vuelco, fuga y persecución policial

Tras provocar el siniestro cerca de las 7:30, el conductor de la camioneta involucrada —un hombre de 42 años, con domicilio en la zona del Lago Mari Menuco— volvió a cruzar de carril y se dio a la fuga, sin detenerse a asistir a los heridos. Sin embargo, según relataron testigos, hizo descender a sus acompañantes, dos mujeres y un hombre jóvenes.

En un video que circuló en redes sociales se registró el impactante episodio donde la camioneta avanza con el capot completamente levantado, sin posibilidad de visualizar el camino. A sus costados, y atrás, un auto gris y una camioneta blanca lo persiguieron a escasa distancia para que detenga su marcha.

De acuerdo a lo informado por Valdez, la situación fue advertida por un móvil policial de la Comisaría 49 apostado en el sector del dique, cuyos efectivos observaron que autos y otras camionetas seguían al vehículo que escapaba.

Esa persecución improvisada por los propios trabajadores permitió alertar a la policía y detener la marcha del rodado, momento en el que se procedió a la demora del conductor.

"Hicieron 3 kilómetros hasta que lo atraparon y se resguardó al conductor para ser trasladado al hospital de San Patricio del Chañar para la prueba de alcoholemia", indicó Valdez quien destacó el profesionalismo de los efectivos que lograron actuar de manera seria ante la comprensible impotencia de la gente.