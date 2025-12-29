Quién era la narco neuquina que fue detenida por vender drogas sintéticas en La Plata

Se trata de una mujer de 32 años que se había instalado en la capital bonaerense y operaba por redes sociales, con días y horarios acotados.

La detención de una mujer oriunda de Neuquén en un edificio céntrico de La Plata permitió reconstruir el perfil de quien, según la investigación judicial, había montado una operatoria aceitada y discreta para la venta de drogas sintéticas , con una modalidad que combinaba redes sociales, tiempos acotados y puntos de encuentro fijos.

El operativo se concretó el pasado domingo a partir de las 4:30 de la madrugada y fue catalogado como "de alto riesgo" por los investigadores, ante la posibilidad de que la sospechosa se encontrara en uno de los domicilios allanados. La causa es tramitada por la UFI N° 18, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

De acuerdo con el expediente, la mujer de 32 años se había radicado en La Plata con el argumento de continuar su formación académica , aunque en paralelo habría desarrollado una actividad ilegal vinculada a la comercialización de estupefacientes de diseño.

Según la pesquisa, la detenida -identificada como Irina Noel Chaneton Altamirano- era propietaria del departamento “A”, piso 15, de un edificio ubicado sobre Avenida 44, en pleno centro platense. Ese inmueble no era su residencia permanente: solo concurría allí los días y horarios pautados para concretar las ventas, lo que llamó la atención de los investigadores.

Cómo comenzó la investigación

El caso se inició el 7 de noviembre, cuando personal policial tomó conocimiento de la existencia de una persona que vendía drogas al menudeo, entre ellas “cristal” y éxtasis, utilizando redes sociales como principal canal de contacto con los compradores. La información fue incorporada a la causa mediante una declaración testimonial y dio paso a una investigación más profunda.

A partir de allí se realizaron observaciones encubiertas, seguimientos y registros de movimientos compatibles con el narcomenudeo. La operatoria estaba cuidadosamente delimitada: los viernes durante dos horas y los sábados durante una hora. En ese breve lapso, la mujer se presentaba en el departamento céntrico y realizaba los llamados “pasamanos”.

Como parte de las tareas probatorias, los investigadores concretaron dos procedimientos de “comprador previo”. En esas maniobras se logró secuestrar “cristal” y pastillas de éxtasis, lo que permitió confirmar la actividad denunciada y fortalecer la imputación.

La pesquisa también permitió establecer que la mujer se trasladaba habitualmente a una vivienda del barrio Villa del Plata, en Punta Lara, donde residía junto a su pareja, Alejandro Javier Cabril. Ese domicilio, ubicado en la intersección de las calles 19 y 50, fue identificado tras tareas de seguimiento realizadas desde el edificio del centro platense. Los traslados se realizaban en una camioneta Volkswagen Amarok.

Otro dato clave surgió del análisis de movimientos digitales. La fiscalía determinó que la investigada utilizaba una billetera virtual de Mercado Libre, en la que figuraba como domicilio de entrega la vivienda de Punta Lara y una tarjeta de crédito asociada a nombre de su pareja, elementos que fueron incorporados como prueba.

Con ese cúmulo de indicios, la fiscalía solicitó dos órdenes de allanamiento y secuestro, que se ejecutaron de manera simultánea en La Plata y Punta Lara. El resultado fue la detención de Chaneton Altamirano y el secuestro de una importante cantidad de drogas y elementos vinculados a la presunta actividad ilícita.

Qué drogas encontró la Policía durante los allanamientos

En los procedimientos se incautaron 72,5 gramos de marihuana en cogollos; 95,8 gramos de “cristal” fraccionados en bolsas tipo ziploc; 399 pastillas de éxtasis con distintos logos; 4 gramos de tussi; hongos alucinógenos; más de 113 mil pesos en efectivo; teléfonos celulares, una balanza de precisión y anotaciones consideradas de interés para la causa.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía N° 18, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en las próximas instancias judiciales que definirán la situación procesal de la mujer acusada de comercializar drogas sintéticas en la capital bonaerense.