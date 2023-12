¿Quién es el hombre que desapareció tras ir a buscar la pelota de su hijo al agua?

image.png

Mientras tanto, el infortunado hombre fue identificado como Javier Francisco Mora, de una familia muy conocida y estimada de la ciudad.

“Le pedimos a los vecinos que por favor no ingresen a lugares no habilitados para bañarse, cuidemos al personal de guardavidas también, respetemos los lugares que sí están habilitados, no juguemos con el límite y con el riesgo. El agua no perdona", agregó Chianese.

Los familiares de Javier esperan el milagro, aunque la resignación y el dolor ganan terreno. A seguir rezando por él.