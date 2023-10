Quién es la cipoleña que ganó 3 palos en Los 8 escalones y emocionó a Guido Kaczka

Lo hizo, en verdad, por pensar siempre en lo demás, por su generosidad. Para brindarle una alegría "a mis viejos, que no la están pasando bien y son fanáticos del programa" y también para complacer a "Ian, el hijo de mi pareja que siempre me decía que tenía que ir".

A Buenos Aires por amor

Tiene 33 años y vive hace 3 años en Buenos Aires, hacia donde la llevó el amor. Es que además de haber estudiado Diseño Gráfico en la UFLO de nuestra ciudad, forma parte hace tiempo de Elevé, la prestigiosa compañía de Danza Aéreas local y en ese ámbito fue que conoció a su actual pareja, Andrés.

image.png

"Trabajo actualmente con la compañía pero tiempo atrás, haciendo un show de Elevé en Cipolletti lo conocí a él, que es de Buenos Aires y nos enamoramos. Al principio fue una relación a distancia, hasta que vino la pandemia, me quedé varada en Capital Federal y ahí decidí radicarme acá", cuenta Anto en medio de una tarde agitada en la gran ciudad.

"Una historia de lucha familiar"

Egresada del colegio Fátima, se crió en El Manzanar y en la primaria asistió al 313 de ese coqueto barrio. No obstante, proviene de una familia que "siempre tuvo que lucharla, por ejemplo mi papá tuvo un accidente y le amputaron una pierna, hace poco tuvo una cirugía a corazón abierto... Es decir, situaciones extremas hemos pasado", revela.

Familiera y con sentido de pertenencia, respetuosa de sus raíces, señala que "por eso fue todo muy emocionante. No fui con la expectativa de ganar, sino a divertirme, sabía que mi papá se iba a morir de orgullo".

En un gesto que la pinta de cuerpo entera, prevé destinar buena parte del premio "a mis viejos Helga y Ricardo, quiero devolverles a mis padres algo de todo lo que me dieron e hicieron por mí. El mayor regalo fue que me hayan visto por la tele junto a mis hermanos Loriana, mayor que yo, y el más chico Giuliano. No les doy un abrazo desde junio o julio, se merecen esto y mucho más", agrega esta hija ejemplar.

image.png

Por último, le envía un mensaje a la gente de su querida Cipolletti: "Agradecerles a todos, no me imagine tanta repercusión. Me escribió gente que no veía hace un montón de tiempo, que el pueblo, la ciudad de uno esté apoyando así me encanta", finaliza. Antonela Paniccia, la joven cipoleña de las danzas aéreas que subió Los 8 Escalones y vuela alto...

Cipoleña ganó los 8 escalones.mp4