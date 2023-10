¿Quién es la figura de Got Talent Argentina que visitará Neuquén este fin de semana?

Emir Abdul en Neuquén.mp4

Para calentar motores, protagonizó un video contando que va a des tres clases "que ya están agotadas", además de estar participando en el certamen de Danzas del Sur. "Nos vemos ahí con toda. yo estoy muy ansioso por conocerlos", agregó.

Abdul nació el 28 de marzo de 1994 en Montevideo y se hizo conocido a los 19 años al llamar la atención en las redes sociales con sus coreografías. Su popularidad aumentó cuando Daddy Yankee reposteó uno de sus clips, que mostraba a una alumna de Emir bailando una de las canciones del reggaetonero. A partir de allí, el cantante puertorriqueño le pidió que coreografiara varias de sus canciones.

"Cuando Daddy vino a la Argentina a hacer un show pude tener un meet & greet con él. Lo primero que me dijo es que admiraba mi trabajo. Y eso fue un cambio en mi vida. Después, en Miami, hicimos Sal y perrea remix. Y después seguí coreografiando sus canciones. Él las reposteaba y las compartía en sus redes. No sólo me dio seguidores, sino todo el prestigio de ser parte de su equipo", contó Emir en una entrevista reciente que dio a Clarín.

El bailarín maneja unos números que apabullan: 28,9 millones de seguidores en TikTok; 6,7 millones en YouTube; 16 millones en Facebook y 7,4 millones en Instagram. Además consiguió que lo reconocieran por su talento de tal manera que fue coach de Karina la Princesita en Showmatch y coreografió canciones de artistas como Karol G, Lola Índigo y Sofía Reyes.

"Me encanta que me conozcan. Soy un chico que está viviendo su sueño de poder vivir de la danza y de motivar a otros a que lo hagan. También disfruto de ver el arte de otros en el programa. Algunos podrán decir: ‘¿Quién es este boludo?'. O sorprenderse por mis caras. Son las mismas que hago cuando veo bailar a mis alumnos. Me encanta mostrarme tal cual soy. Soy muy espontáneo. Podrá gustar o no”.

Historia

Su pasión por la danza arrancó de pequeño: “A los 6 años le dije a mi mamá que quería ser bailarín y bailé por primera vez Ojos así, el tema de Shakira, en el colegio de monjas. A los 12 empecé a tomar clases. Y a los 15 ahorraba la plata que me sobraba de las meriendas para venir a la Argentina, porque en Uruguay no me quería ninguno de los profesores. Me discriminaban por ser gordito. Pesaba 120 kilos. La danza estaba súper mal vista en personas con sobrepeso. Yo iba a una audición y no quedaba por ser gordito. O me decían: ‘Ah, mirá el puto’, porque bailaba. Todo el tiempo, así. Tremendo”.

Por si fuera poco, cuando tenía esa edad tuvo que afrontar la muerte de su papá. "Fue muy duro. Cuando él empezó con la quimioterapia y empezó a empeorar, yo me repartía entre el estudio y la despensa. Atendía el negocio. Mi mamá siempre estuvo al lado de él, cuidándolo, más allá del vínculo ya que estaban separados. Sufrí mucho la muerte de mi papá. Como ocho y nueve años, duros. Lo siento cerca igual porque todo el tiempo se me aparece. Confío en la señales", señaló.

Arrancó a dar a clases a los 18 años, en medio de un cúmulo de críticas. “Yo era un gordito, sí, pero mis clases estaban siempre llenas. Venían profesores desde los Estados Unidos que tenían cinco o seis alumnos, quizás, pero criticaban lo que yo hacía. Imagínate un chico de 18 años que recién estaba arrancando y que lo que pretendía era la aceptación, siendo discriminado durante toda su vida”, indicó.

“Me acuerdo de que una vez vino una amiga, muy amiga, que después dejó de serlo, y me dijo: ‘Emir, no te lo tomes a mal, tenés que bajar mucho de peso si querés dedicarte a esto. Ya casi no podés caminar del sobrepeso que tenés’. Yo lo tomé. ¿Sabés por qué? Porque en ese momento usaba faja para verme más delgado y no hacía nada para adelgazar. Por más que ella no me hizo de buena manera el comentario, tenía razón”, agregó.

Tras hacer “un clic” bajó 40 kilos en cuatro meses". "Solo. Pesaba 120. El cambio fue muy grande. Y, al adelgazar, nací de nuevo. Porque de no poder agacharme en cuatro tiempos, me agachaba en uno y podía girar mucho más rápido. Fue como tener un cuerpo nuevo”, describió

Emir se formó en Brasil, Perú y España, entre otros países. “Empecé a viajar a los 22, 23 años. La primera clase que di en España fue en Palma de Mallorca. Era gratuita y se llenó en 20 minutos. Fue una locura. Yo ya hacía videos en YouTube y tenía muchos seguidores, mientras que en Instagram ya había llegado al millón. Fue mi primer viaje largo y empezaba a hacerme conocido. Después seguí dando clases en Buenos Aires y en las provincias de Argentina. Mismo ahora sigo de gira”.