¿Quiénes eran las víctimas del choque fatal en Ruta 151?

Cuando el Prisma cruzó de carril para evitar el impacto se topó con una camioneta tipo pick up de la empresa TGN. Ninguno de los dos conductores tuvo tiempo para reaccionar y evitar el choque frontal.

La Policía confirmó que las dos personas que viajaban en el Chevrolet Prisma murieron en el acto producto de la violencia del choque. Además, tres personas resultaron heridas, una de ellas con fracturas. Fueron hospitalizadas, pero no corrían peligro.

Quiénes eran las víctimas de la Ruta 151

La Policía identificó a las víctimas fatales del accidente como Mario Rodríguez y Eduardo Orellano, ambos mayores de edad.

Según detalló el sitio Catriel 25 Noticias, Rodríguez era camionero. Había nacido en Mendoza, pero estaba radicado en Catriel. Vivía con su pareja y era padre de dos nenas, de 1 y 7 años.

ruta-151-puelen.jpg El accidente se produjo en la peligrosa Ruta 151, cerca del acceso a Catriel.

En tanto que Orellano vivía en el Alto Valle y trabajaba como taxista. Era quien iba al volante del Chevrolet Prisma.

Rodríguez y Orellano iban acompañados por Cristofer Navarro y Federico Buttini, quienes resultaron con heridas de distinta consideración. Navarro fue dado de alta horas después del accidente, mientras que Buttini debió ser trasladado a un centro asistencial de Neuquén debido a que requería cuidados de mayor complejidad. Afortunadamente, estaba fuera de peligro.

En tanto que en la camioneta viajaban dos personas que trabajan en la empresa TGN, uno de ellos resultó herido con traumatismos leves.

La Policía realizó peritajes en el lugar del accidente durante varias horas y finalmente se secuestraron los dos vehículos involucrados, que serán examinados en profundidad para determinar la mecánica del accidente.

Los cuerpos de las víctimas, en tanto, fueron enviados en la morgue del hospital local y luego llevados a General Roca donde se les practicará el examen correspondiente para determinar causal de la muerte. Cumplido el procedimiento, serán entregados a sus familias para su velatorio e inhumación.

Trabajaron en el lugar, Policía de tránsito Puente Dique, Criminalística Catriel, Bomberos, Salud y Fiscalía.

Investigación

Según testimonios de testigos, el choque fatal se produjo por la maniobra de un tercer conductor, que hasta el momento no fue ubicado. El auto que antecedía al Chevrolet Prisma -según los testimonios- frenó en forma brusca sobre la calzada de la ruta y Orellano no habría tenido más remedio que cruzar al carril contrario para no embestirlo.

No se determinó aún la existencia del tercer vehículo, ni el motivo de la presunta frenada repentina. La Policía continúa investigando esa hipótesis.