Quiénes son los 12 finalistas de la Pre Confluencia 2026

Este viernes desde la cuenta de Instagram de Cultura se confirmaron los 12 artistas y bandas que buscarán un lugar para el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Este viernes se conocieron los nombres de los 12 artistas y bandas finalistas del Pre Confluencia 2026 . El anuncio llegó a menos de un mes del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que comenzará el 5 de febrero y se extenderá hasta el 8 de febrero en la Isla 132.

Cada uno de ellos hará su presentación los próximos 3 y 4 de febrero en la Isla 132, donde el jurado elegirá a los 8 que subirán al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia .

Ñuke Mapu (Folclore Patagónico)

(Folclore Patagónico) Belu Missón (Pop)

(Pop) Ninio Condenado (Pop alternativo, hip hop)

(Pop alternativo, hip hop) Kala (Hip hop, indie)

(Hip hop, indie) Klown (New Metal Melódico)

(New Metal Melódico) Panóptico (Rock alternativo)

(Rock alternativo) LadyBel (Pop)

(Pop) Erika Sofía (Pop, soul, urbano, fusión)

(Pop, soul, urbano, fusión) Magdalena Vitale (Folk fusión)

(Folk fusión) D5 (Hip hop, rock)

(Hip hop, rock) Dahy Galeassi (rock pop, pop, indi rock)

(rock pop, pop, indi rock) Nube (rock psicodélico).

El Pre Confluencia tuvo más de 300 inscriptos en esta edición y participaron de todas las localidades del Alto Valle siendo elegidas bandas de General Roca, Neuquén capital y Cinco Saltos.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que este certamen impulsa el talento artístico de la región y brinda la posibilidad de formar parte de la Fiesta Nacional de la Confluencia, uno de los eventos culturales más convocantes del país.

“El jurado trabajó mucho para que quedaran 12 seleccionados, que ya están, y lo importante es que son de diferentes géneros musicales, son jóvenes, no tan jóvenes”, dijo la funcionaria.

“Hubo una participación muy activa, no solo de la provincia de Neuquén, sino de las localidades cercanas del Alto Valle, que me parece muy importante porque es un certamen que crece y que posiciona a los artistas locales”, subrayó Pasqualini.

Camino al escenario mayor de la Confluencia

Las 12 bandas seleccionadas subirán al escenario del Pre Confluencia los 3 y 4 de febrero en la Isla 132 y deberán presentar su repertorio en un tiempo máximo de 20 minutos en vivo.

Tras la presentación, el jurado elegirá, teniendo en cuenta la performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad, a los 8 elegidos para subir al escenario mayor del evento a desarrollarse del 5 al 8 de febrero.

Al premio mayor de subir al escenario principal, cada banda ganadora tendrá un premio económico de 800.000 pesos.

En cuanto al jurado que evaluará a las bandas inscriptas se encuentra: un representante del Órgano Ejecutivo Municipal, un productor de reconocida trayectoria de la Ciudad o Provincia de Neuquén, un periodista del rubro cultura y espectáculos, ya sea de radio, TV y/o prensa escrita.