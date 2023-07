La iniciativa es impulsada por el secretario de Hacienda de la comuna, Diego Quintana, quien destacó que “el cobro de esas multas son ingresos que hoy las arcas municipales no están pudiendo percibir, principalmente porque no se puede notificar a los propietarios de los vehículos, ya que por lo general los titulares de los automóviles no están presentes cuando los inspectores labran la multa y una vez que vuelven a Chile ya no tenemos forma de intimarlos al pago o ejecutarla judicialmente”.