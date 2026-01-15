Quini 6: hay un ganador neuquino en el sorteo de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 10.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3339, realizado este miércoles 14 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 10.100 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.100 millones de pesos . Salieron los números 25, 07, 37, 41, 18 y 27 . En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 831 millones de pesos . Salieron los números 41, 01, 35, 16, 22 y 24. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.200 millones de pesos y salieron los números 18, 25, 02, 03, 22 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 302 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 41, 26, 33, 36 y 19. Hubo 56 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 5 millones de pesos cada uno. Entre los ganadores hay uno de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 11.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3338, realizado este domingo 11 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 10.100 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.900 millones de pesos. Salieron los números 15, 14, 28, 17, 34 y 32. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 800 millones de pesos. Salieron los números 04, 45, 10, 01, 22 y 06. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.860 millones de pesos y salieron los números 27, 31, 42, 33, 35 y 13. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 390 millones de pesos, los números favorecidos fueron 06, 07, 17, 04, 19 y 35. Hubo 60 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 6 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 10.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.