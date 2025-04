Quisieron que los declaren inocentes sin haber sido acusados: el pedido de Libres del Sur

Allanamientos organizaciones conferencia libres del sur Libres del Sur recibió el apoyo de muchos sectores políticos por la judicialización de sus dirigentes. Sebastián Fariña Petersen

La fiscalía había investigado una serie de maniobras que incluyeron el supuesto desvío de fondos públicos y la exigencia de participación en marchas a cambio de comida o beneficios.

En una de las causas, el 8 de abril, se formularon cargos. Pero en la otra, el juez Cristian Piana le impuso a la fiscalía un plazo para acusar o no. Como no llegaron a tiempo, decidieron archivar la causa. No había elementos suficiente para acusarlos, por ahora, aunque el expediente se podría desarchivar y continuar con la formulación de cargos.

Pero ahí vino el pedido inesperado. Las defensas reclamaron que, al archivar la causa, se sobreseyera automáticamente a sus defendidos. Pero los fiscales no accedieron a ese pedido “No se puede sobreseer a alguien de algo por lo que nunca fue acusado”, explicó Narvaez. La ley no dice eso, ni tampoco el Código Procesal Penal.

El juez Guaita también se refirió a la solicitud. Para sobreseer, primero hay que imputar, y no se puede saltar todo el procedimiento. Y además, aclaró que no hubo violación del “plazo razonable” para ser juzgado. Ni siquiera habían llegado a la fase de acusación formal.

El planteo, según pudo saber LMNeuquén de lo que se considera en los pasillos judiciales tenía un fin político, aunque para las organizaciones sociales, el accionar de la justicia también va en el mismo sentido: que el tema siga en vigencia, más allá de los procesos judiciales y seguir con un proceso estigmatizante.

“Querían el golpe de efecto de decir ‘somos inocentes’ sin que nadie los haya acusado”, deslizaron fuentes.

Con un sobreseimiento podrían presentarse públicamente como absueltos, blindarse frente a futuras investigaciones y sumar puntos en la arena política. Pero el sistema penal no se mueve por declaraciones públicas, ni gestos, ni estrategias. Por eso, el archivo de la causa no significa inocencia, y tampoco implica que no pueda reabrirse en el futuro. Lo único que hicieron, por ahora, fue evitar una imputación, aunque no lograron el certificado donde se los desvincule de la causa.

Es un caso con pocos precedentes, en un intento de conseguir un sobreseimiento sin pasar por el banquillo, que dejó expuesto un intento de manipular los tiempos judiciales.