Radar de Villa El Chocón en Ruta 237: recibieron elevadas multas antes de su puesta en marcha

radar chocon

Por esas dos multas, que indican que el vehículo circulaba a 114 kilómetros por hora y otra a 128 kilómetros por hora, debería pagar 645.400 pesos, aunque en las infracciones se le ofrece un pago voluntario con descuentos de un 50%, si lo efectiviza en los próximos cinco días desde que recibió la multa.

Marcaccini aún no pagó esas multas: es que no sabe la fecha en que el radar debía comenzar a emitir infracciones y tampoco confirmó que se encuentre autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

¿Está habilitado el radar en Villa El Chocón?

"¿Puede el Municipio instalar un radar sobre una ruta nacional? Ya que el Municipio no tiene página web, ¿Cómo puedo leer esa ordenanza (bastante extensa por cierto -como mínimo 194 artículos-) que si la busco en leyes y decretos de la provincia no se encuentra?", se preguntó la vecina, quien además contó que se comunicó con concejales de Villa El Chocón quienes dicen "no saber nada" de este radar.

Patricia Calderón y su esposo, Marcelo Andrés Lagreze Elzo, también están sorprendidos por la multa recibida de parte del Municipio de Villa El Chocón. En ese caso, la sanción emitida tiene fecha del 9 de mayo cuando, según se indica en la fotomulta, circulaban a 88 kilómetros por hora.

multa radar villa el chocón

Por esta infracción, los vecinos de Neuquén deberán pagar 322.700 pesos, aunque esperan que no sea necesario, ya que supuestamente en ese mes aún no estaba en funcionamiento el radar.

Elías Valdivia, director general del Juzgado municipal de Faltas, había informado a este diario que el radar ubicado en el kilómetro 1299 de la Ruta Nacional 237, empezaría a emitir multas recién a fines de julio. Y había aclarado que el radar fue instalado por la empresa Controles SRL, "habilitada por la Agencia de Seguridad Vial", dos meses antes de esa fecha para realizar un "periodo de prueba".

"Nosotros recibimos además un comunicado que consideramos intimidatorio y extorsivo", calificó Lagreze Elzo, quien dijo además que "parece que no hubo periodo de prueba, sino que sin anestesia empezaron a emitir multas a partir de mayo 2024".

Los vecinos enviaron respuesta a la Municipalidad para pedir la anulación de la infracción. Consideraron que esta medida "debería ser extendida a todos aquellos afectados durante esos meses".

"Se notifica a usted que deberá dentro de los 5 días hábiles comparecer ante la oficina de faltas de la municipalidad de Villa El Chocón, constituir domicilio legal y podrá presentar descargos por escrito y ofrecer las pruebas que hagan a su defensa bajo apercibimiento de darle por decaídos tales derechos en caso de incomparecencia y tener como su domicilio el de la sede municipal donde serán válidas todas las notificaciones, salvo que usted ejerza la opción del pago voluntario en el modo y forma consignado en la presente cédula", dice la notificación que los vecinos sintieron como "extorsiva".

Este lunes, LMNeuquén intentó comunicarse con el responsable del Tribunal de faltas de Villa El Chocón y también con el intendente Pablo Di Fonzo, pero no hubo respuesta.

radar chocón

Reclamo legislativo por el radar

Las multas por este radar llegaron a varios vecinos, quienes también recurrieron a la Legislatura para pedir ayuda. La diputada Gisselle Stillger del Bloque Arriba Neuquén, presentó un proyecto que ya fue aprobado por la comisión para solicitar a la Municipalidad de Villa El Chocón información sobre la homologación del radar vial ubicado en el kilómetro 1299 de la Ruta Nacional N° 237.

La semana pasada, la Comisión de "Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte" decidió dar un paso más en la búsqueda de transparencia y legalidad en los controles de velocidad y acordó solicitar un informe detallado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para tener un listado actualizado de todos los radares viales homologados en la provincia de Neuquén.

Stillger informó a LMNeuquén que aún no recibieron respuestas y que, de no obtenerla, en los próximos días van a reiterar el pedido. "Yo no estoy en contra de los radares. Entiendo que hacen a la educación vial porque cuando pagás una multa por exceso de velocidad la próxima te vas a cuidar, pero cuando no está señalizado y no está homologado eso ya es un caza bobo", describió la diputada.

Además, la legisladora aclaró que en general son empresas privadas las que gestionan este tipo de radares y que se quedan con el 50% de la multa. "Si tenemos un privado que está haciendo un negocio necesitamos que esté controlado y señalizado", concluyó.