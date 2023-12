Ramoncito, el busca más famoso del Alto Valle: la historia de un personaje

“¿Sí ya me quedo en el Alto Valle para siempre? Y no sé, capaz que me vaya a Londres o Hong Kong”, responde con picardía y suelta otra vez esa carcajada ruidosa y contagiosa.

Es Ramón , uno de los buscas más conocidos y respetados de la región, quien se autodefine de manera particular: “Si querés poné tranquilo que vendo y cirujeo en la calle, soy ‘cirujano plástico’ desde chico”, agrega con el humor intacto a pesar de lo difícil que está ganarse el mango.

Su historia

“Nací en Corrientes, viví mucho tiempo en Rosario y hace casi 15 años estoy por acá, este es mi lugar en el mundo. En verdad conozco la zona hace unos 30 años porque yo laburaba con los camiones, hacíamos recorrido por todo el Sur, con los carros grande íbamos. Nos quedábamos 15 días, volvíamos a Rosario y salíamos de nuevo”, resume parte su vida y el inicio del vínculo con la región.

Soltero por “elección” tras algunos desencantos amorosos, no tiene hijos pero “me siento muy querido por la gente”, con lo cuál compensa esa supuesta carencia de afectos con el cariño popular.

Y, en una demostración de aprecio justamente, una conocida que pasa con el auto le desea a viva voz: “¡Felices Fiestas Ramoncito!”.

Incansable, va cada día de Roca a Centenario, pasando por Allen, Oro -donde vive y hace base- Cipolletti, Neuquén y alrededores.

Hincha fanático de Newell’s Old Boys (“no pasa nada con el título de Central, somos vecinos”, desdramatiza) luce una remera de básquet de Independiente de Neuquén al momento de la nota.

“Me la regalaron y la uso pero soy leproso y nada más”, avisa y le “manda” otro trago a la botella térmica donde asegura tener jugo fresco.

La inflación no lo borra de un plumazo

Ramoncito acepta que en un país donde todo sube, el precio de sus productos también se fueron por las nubes actualmente.

“¿Qué no aumenta? Recuerdo cuando valían 1000 ó 2000 pesos el plumero chiquito, se fue a 6000, el mediano vale 8 mil el más económico, el mediano grande 10 mil y el más grande de todos, 15 mil. Y así en general. Y el escobillón está de 3.500 para arriba”, repasa los costos.

No obstante, celebra que las ventas no cayeron tanto en su caso por la lealtad del público. “Clientes para hacer dulce tengo, son una banda. Ando mucho por el centro de las ciudades, muchos clientes me llaman y les llevo”, destaca acerca de la incesante demanda.

Claro que se conforma y arregla con poco, lejos de las grandes pretensiones y necesidades de otros. Eso también lo ayuda a sortear el delicado momento económico.

“Soy solo, con un pedazo de pan duro vivo. Alquilo y todo, eh. Pero me pongo en el lugar de la gente que tiene muchos pibes, está muy difícil. Todos los días me levanto a las 5 o 5.30, recorro las ciudades. Quiero sobrevivir día a día, más no pido”, confiesa con emoción.

Le sobre calle y se nota en su forma un tanto chabacana de expresarse. “Siempre laburé en la calle, toda la vida. Antes andaba con el carro para todos lados, ahora me muevo más en colectivo, el carro lo dejo para Oro, ya estoy grande. Igual camino mucho”, señala.

El mensaje navideño

Ya casi en el final, un sentido mensaje navideño de este personaje popular a todo el Alto Valle: “Que lo pasen bien, que se cuiden, que tomen poco y que tengan un buen año. Que se diviertan y que sean todos felices. Y que el año próximo estemos mejor”.

Si bien dice no esperar recompensas, recibe regalos como “sidra y pan dulce” de la gente y agradecido está.

Ramoncito, el que “cirujeo, cachueleo, por ahí vendo algo y zafo. Le busco toda la vuelta, dignamente. Cosa que sirve y encuentro me la llevo, aunque me griten ‘ciruja’. Soy desde que nací cirujano plástico mirá si me voy a enojar”. Ahí viene Ramón…