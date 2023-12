Julia del Pilar Martínez Cabrera no terminó de celebrar este miércoles haber recibido su título de médica, ya que el mismo le fue robado en Neuquén capital. "Me dio muchísima bronca. Es el título que me acababan de dar y firmar...¿con qué necesidad?...ganas de hacer daño", manifestó, en diálogo con LMNeuquén.