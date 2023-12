Reclaman la emergencia vial de dos rutas provinciales en obra, abandonadas

Choque frontal en Vista Alegre El accidente se produjo en Ruta 7 y calle 11 de Vista Alegre. JUlio Giménez

Las personas que no conocen por dónde va la traza y en qué sentido, no saben por dónde agarrar. Hay momentos, incluso, en que dos vehículos vienen de frente. De noche, no hay luminarias, y hay pozos por todos lados. "Es un peligro de vida. No esperemos que pase otra fatalidad. Lo que pasó el domingo (26 de noviembre) fue la gota que rebalsó el vaso. La ruta ni siquiera está marcada. De noche vas a ciegas, es un abandono total", manifestó la vecina.

Si bien con la ruta provincial 67 se alivianó la carga del tránsito pesado que iba por las rutas 7 y 51 todos los días hacia la formación Vaca Muerta, todavía pasan por ahí miles de vehículos. "Somos ciudadanos de Vista Alegre y Centenario, si esto queda así, mínimamente pedimos que mantengan regado y pongan iluminación. No sigamos esperando que pasen otras fatalidades", expresó Stagnaro.

El proyecto de ley que presentaron en la legislatura tiene el propósito de que se declare la emergencia vial para que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto y terminen las obras. Se trata de una iniciativa particular impulsada por la agrupación “Los habitantes de las chacras y las ciudades”, a partir del estado de deterioro de las rutas que impide el normal tránsito entre las localidades de los departamentos Confluencia y Añelo.

Los fundamentos del proyecto señalan que el estado en el que se encuentran, el mal diseño de las rotondas -la de Centenario se hizo dos veces- y el abandono de la obra de las rutas por parte de las empresas contratadas por el gobierno provincial generan un grave perjuicio para quienes las transitan.

“No solo son los vecinos y vecinas de dichas ciudades los perjudicados por la no finalización de dichas rutas, sino también miles de turistas, transportistas, comerciantes, de salud, bomberos, policía, fuerzas armadas y de seguridad, son expuestos a sufrir daños materiales, económicos y personales como resultado del mal estado de las rutas sin terminar”, sostuvieron en la iniciativa.

A la vez, explicaron que la situación no se revirtió a pesar de los reiterados reclamos planteados ante las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad y el área de Obras Públicas. Incluso reclamaron ante los intendentes y el gobernador Omar Gutiérrez.

Solicitan que se lleven adelante todos los trabajos y obras que sean necesarias para hacerlas que esas rutas sean transitables y seguras.

El proyecto (16355) ingresó por Mesa de Entradas este martes, y está firmado por Daniela Stagnaro y Sandra González.