Reclamo de médicos residentes en Neuquén: trabajan 70 horas semanales y no les pagan las guardias

Afirman que hacen guardias de 12 y hasta 24 horas y no se las pagan. Afirmó que los sueldos no llegan apenas superan el millón de pesos, a pesar de la cantidad de horas de trabajo.

González precisó que este mes cobraron 1.300.000 pesos, trabajando cerca de 70 horas semanales con guardias de entre 24 y 12 horas. "Nos pagaron desarraigo y después nos dijeron que era un error, que no lo teníamos que cobrar y estaban viendo como solucionar el problema", agregó.

Asimismo, expuso que no les pagan las guardias que realizan que es ese el ítem donde los médicos que ya están hace años es donde hacen la diferencia salarial.

"Aún así el médico de planta tiene un sueldo básico que si no hace guardia es bastante bajo, la verdad que no es muy diferente al nuestro, ahora debe rondar en 1.700.000 pesos o un poquito más", afirmó.

Y detalló que haciendo residencia no les pagan la dedicación exclusiva porque tienen retención de titulo " no podemos trabajar en otro lado, tenemos la imposibilidad de tener otro ingreso aparte del sueldo de residente".

"Somos médicos, hay kinesiólogos, odontólogos, todo el equipo de salud mental (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras) nosotros queremos seguir formándonos para seguir trabajando en al salud pública porque creemos en este modelo, si dejamos al residencia no nos queda otra que ir a trabajar al privado sin formación", afirmó la médica.

En estos momentos se encuentran haciendo relevamiento de toda la provincia, y hasta ayer éramos alrededor de 190 residentes, pero faltaban conocer algunos datos del interior, en localidades como Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Cutral Co, pero la mayoría se encuentra en la capital neuquina.

"La realidad es que hay muchos que quieren renunciar, porque no nos alcanza para vivir. Cualquier alquiler donde vaya no baja de 600 o 700 mil pesos, a eso hay que sumarle , la comida, servicios y transporte y con estos sueldos, y trabajando tanto porque le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, no nos alcanza", dijo.

Y explicó que por ahora van a elevar una nota as las direcciones de los hospitales públicos de la provincia, a la dirección de residencial y al ministro de Salud para hacer un reclamo formal. "Queremos que sepan todos la situación en la que nosotros estamos, porque los hospitales públicos se mantienen gracias a los cuerpos de residentes".