Recorrió 90 pueblos para encontrar a sus compañeros del secundario tras 37 años: qué pasó en el hotel

image - 2024-10-11T173856.111.jpg

“Recorrí 6 provincias desde Oro, anduve por La Pampa de Sur a Norte, por el sur de San Luis, sur de Córdoba, Santa Fe, pasé por Victoria en Entre Ríos y naturalmente estuve en la provincia Buenos Aires”, repasa su extenso trayecto.

“Todo surgió como parte de un proyecto iniciado hace un poco de exploración patagónica pero también de descubrir otras partes del país. Es decir, lo que vaya apareciendo en el camino y voy recopilando información, sobre todo en videos”, indica Víctor quien luce naturalmente cansado por la maratónica aventura pero feliz por todo lo vivido.

En este viaje se propuso el reencuentro con quienes en su adolescencia compartía cada día y noche en una escuela técnica donde “éramos pupilos”.

image - 2024-10-11T173935.479.jpg

“Están todos repartidos en diferentes pueblos, sur de Córdoba, sur de Santa Fe... Pasé por todos lados a visitarlos, fue muy lindo el reencuentro. Qué manera de reírnos, de abrazarnos, de comer. Vino y cerveza no tanto porque había que manejar pero ellos que se quedaban ahí le entraban de lo lindo”, bromea mientras enciende la hidrolavadora para emprolijar la “chata”.

Siempre inquieto y curioso, si hay algo que le encanta es descubrir en el camino rincones en extinción llenos de historia que le generan nostalgia y emoción, a las que califica “lugares de mi interés”.

“Pueblos abandonados, estaciones abandonadas de trenes, ramales que no tienen uso o están con un uso limitado a la carga nomás, viejas estaciones de servicios…”, explica quien registra todo eso con su celular y luego sube los videos a youtube (Patagonia Xplora) e Instagram (@patagoniaxplora).

"Infinidad de vivencias y lugares para mostrar de los pueblos recorridos"

Esta vez eligió encarar solo la ruta y se iba alojando donde podía (“carpas, hoteles, la camioneta”). “El ir solo te lleva a autoreflexionar y ver la vida de otra manera, conocer otras formas, otros pueblos, lugares impresionantes”, destaca aún maravillado este incansable explorador.

“Traje infinidad de vivencias y de lugares para mostrar. Lo más impresionante fue San Mauricio, un pueblito de Buenos Aires al límite con La Pampa, cerca de General Pico y de América, que tiene la capilla destruida, la casa original del señor fundador que ha sido resistente al tiempo y hoy luchan por transformarse en un lugar turístico, solo funciona la sala de primeros auxilios y la escuelas doble jornada”, recuerda una situación del viaje que lo marcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patagonia Xplora (@patagoniaxplora)

Se cruzó, además de amigos de la vida, a mucha gente agradable deseosa de “contar su historia, de mostrar su lugar de vida. Así conocí entre tantas personas a un señor apodado Nito y a su esposa, dueños de un bar antiguo a los que les hice una nota y se emocionaron. El bar lleva el nombre El Barquito pero no es por una embarcación sino que así se llamaba su amada mascota, un perrito”, evoca Víctor sobre momentos de la aventura que atesora con tanto cariño.

Los restos de lo que fue la Colonia San José Salteño también llamaron su atención. “Está pegada a la ciudad de Noetinger de Córdoba y fue abandonada en 1911 ya que la gente se fue al nuevo pueblo a orillas de estación de trenes creada por ingleses. Hoy por hoy no queda nada, una escuela abandonada y vandalizada y no mucho más”, comenta este aventurero atrapando con su relato.

Lo dejaron solo en el hotel

Anécdotas abundan en su exposición aunque lo más “insólito e increíble que le pasó” sin dudas fue haberse quedado “absolutamente solo en un hotel una noche como si fuera el dueño”, gracias a la extremada generosidad de los pueblerinos.

“El hecho que me impactó ocurrió en González Moreno, límite entre Buenos Aires con La Pampa por la ruta nacional 50. Resulta que había un hotel no muy grande, con pocas habitaciones. Pero la confianza, la apertura que tuvo la gente hacia mí, fue increíble e impensada. Me dejaron el hotel solo, no había personal, ellos van al almuerzo y la cena nomás por la poca demanda. Así que tuve a mi merced todos los elementos normales de recinto de ese tipo, computadora, bebida… Yo un desconocido total y me brindaron ese espacio”, comparte esa inusual vivencia aún incrédulo.

image.png Hotel Meridiano, donde Víctor quedó una noche totalmente solo.

“No tienen ese miedo y esa sensación de inseguridad que vivimos en otro lado. Y además aceptan mascotas, en otra rareza”, amplía sobre uno de los hechos más sorprendentes de su reciente periplo por distintos puntos del país.

“Nos vamos a casa, si necesitás bebida saca me decían…”, recuerda entre risas quien tuvo el hotel a su entera disposición.

Un tema que lo preocupó es la “necesidad de agua potable debido a que las napas están todas arruinadas, escasea y eso que te digo que lo experimenté en la pampa húmeda, tierra más fértil e igual pasan por eso sus habitantes”.

La victoria de Víctor, así en pocas palabras, puede resumirse su reciente y maravilloso viajecito. Que por supuesto no será el último…

